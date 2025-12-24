סאגת המחבלים הנצורים במנהרה ברפיח, בתוך תחום "הקו הצהוב" ברצועת עזה שבשליטת ישראל - עדיין נמשכת. היום (רביעי) נחשפו עדויות מבפנים על מה שעבר על המחבלים, מתוך מה שהם עצמם כתבו.

באתר Ynet נחשף כי לוחמי צה"ל, שסקרו מנהרות שבהן נכחו המחבלים, מצאו פתקי נייר קטנים המהווים מה שנראה כמו יומן שכתבו המחבלים, בכתב יד יפה, ובו תיאור על מה שעובר עליהם.

כך לדוגמה בפתק שמתוארך לסוף חודש אוקטובר כותב המחבל על כמות המים והמזון הדלה שנותר להם. לדבריו, "יום שני היה היום הראשון שבו לא נותר כלום, נשארו רק שבעה תמרים ליום".

הוא הוסיף: "נשארו מים רק למחר, מחר היום האחרון של המים. בכל אופן, השבח לאל, אני מתפלל לאללה שיביא את הישועה בקרוב מאוד".

הפתקים הועברו לפי הדיווח ליחידת האמש"ט של אגף המודיעין, שבחן את הפתקים.