בחלקו השלישי של הריאיון עם דובר ראש הממשלה לשעבר אלי פלדשטיין ששודר הערב (רביעי) בחדשות כאן, פלדשטיין הראה התכתבויות שהוכיחו כי על אף הכחשותיו של ראש הממשלה, השניים עבדו בצמוד עד שעות ספורות לפני מעצרו.

החשיפה מציגה בין השאר תכתובות וואטסאפ בין אלי פלדשטיין ליונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, שעות ספורות לפני המעצר בעקבות פרשת הדלפת המסמכים הסודיים ל'בילד'.

התכתובות חושפות חלוקת עבודה מפורטת לתדרוך עיתונאים בין רה"מ נתניהו לבין פלדשטיין. תיעוד זה סותר לכאורה את הטענה הרשמית של הליכוד לפיה פלדשטיין מעולם לא היה חלק מלשכת ראש הממשלה, ומוכיח כי פעל כחלק בלתי נפרד מהמערך התקשורתי של נתניהו בניהול אירועים ביטחוניים רגישים.

פלדשטיין סיפר עוד על תיעוד וידאו לפיו שר הביטחון לשעבר יואב גלנט התנהג באלימות כלפי מאבטחים, כאשר סורב להיכנס ללשכת רה"מ בתחילת המלחמה. "אני מעריך שגלנט ידע שאוספים עליו חומרים", סיפר פלדשטיין, "הוא הבין שיש תיעוד של האירוע המדובר ושל אירועים נוספים". לכן, לדבריו, ההערכה היא שהוא "לא יפתח את הפה" על אף שסיים את תפקידו.

פלדשטיין נזכר בהמשך הריאיון בפתיחת חקירתו, בה בחר בתחילה בקו הגנה של נטילת אחריות בלעדית מתוך מטרה "לשמור" על אנשי לשכת ראש הממשלה. לטענתו, הוא קיווה כי גורם בלשכה יתייצב ויגבה את פעולותיו, אך כעבור עשרה ימים הבין כי מדובר ב"חברות חד-צדדית".

פלדשטיין תיאר לחצים ואיומים שהופעלו עליו ועל משפחתו, במטרה למנוע ממנו לשכור עורך דין המזוהה עם המחאה נגד נתניהו. לדבריו, חוקרי השב"כ זיהו את השבר והגבירו את הלחץ - כדי שיפליל את הדרג שמעליו.

פלדשטיין הוסיף כי ה"חיבוק" התקשורתי המאוחר מצד נתניהו הגיע רק לאחר שהוגש כתב אישום כנגדו בלבד, מה שתרם עוד יותר לתחושתו כקרבן של המערכת.