השבוע נכנסו למעון קודשו של האדמו"ר מצאנז משלחת עסקנים ראשי ארגון 'חמד' המפעיל מרכז רפואי בליקווד,

ראשי הארגון הגיעו לארה"ק גם לסיור מקיף בבנייני המרכז הרפואי צאנז ע"ש לניאדו ובראשם ביקור אצל האדמו"ר מצאנז - נשיא מרכז הרפואי.

סיבת ביקורם הייתה על מנת להיערך לתת מענה ברמה הגבוהה ביותר, לצד שמירה על קוצו של יו"ד של ההידורים המחמירים ביותר, כראוי למרכז רפואי הפועל בעיר התורה לייקווד.

ראשי הארגון הציגו בפני הרבי את היקף פעילות ארגון 'חמד' כיום, ואת התוכנית להקים ולהפעיל בעז"ה מרכז רפואי גדול בליקווד שיתנהל בהקפדה מהודרת בכל תחומי רפואה והלכה. וביקשו לקבל הדרכה והכוונה בתחומים הייחודים הללו.

האדמו"ר מצאנז התעניין בפרטי התוכנית ופרס בדבריו את חזונו הגדול של אביו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע מייסד המרכז הרפואי, כפי שנוסחו בדברי היסוד באחד מהסעיפים 'להקפיד בבית החולים על שמירת כל מצוות התורה עפ"י דיני השו"ע והפוסקים'.

במהלך השיחה הרחיב האדמו"ר על ההקפדה היתירה של הענקת הטיפול הרפואי עם כל הלב, והדגש לתמיכה בחולה ובמשפחתו המהווה חלק בלתי נפרד מהטיפול הרפואי כאשר קבע הרבי זי"ע במגילת היסוד, לראות כל מטופל בראש ובראשונה כבן אדם ולא כמספר, ולהעניק לכל אחד ואחד מהחולים ומשפחתם יחס מכבד ואנושי.

האדמו"ר ציין שכיום קיימים גם מחקרים רפואיים, המאשרים שיחס אנושי נכון משפר באופן משמעותי את תהליך ההחלמה, מה שכבר ידעו כאן מלכתחילה במרכז הרפואי זה עשרות שנים מאז יום הווסדה.

בהמשך המפגש אמר הרבי מצאנז כי הגם שניהול מרכז רפואי הפועל על פי ההלכה הצרופה עבור אוכלוסייה שאינה דתית מהווה אתגר מורכב, במיוחד בשבתות ובחגים – בפסח, בשבת, ובשמירה על כללי ההלכה במלואם, אולם למרות הקשיים, המטופלים חשים בבירור כי קיימת כוונה כנה ואמיתית להקל עליהם לכבדם ולהעלות מזור למחלתם.

לשאלת אחד מהנוכחים כיצד יש להתמודד עם ריבוי האתגרים הנפשיים בדורנו, ומדוע נראים כיום מקרים קשים שלא היו שכיחים בעבר. השיב האדמו"ר כי כחלק בלתי נפרד מהתמודדות נפשית הנובעים מתכונות קשות וקושי בדחיית סיפוקים או חלילה לחיות עם קשיים ועגמת נפש שונות, הרי לצד כל טיפול מקצועי יש חשיבות גדולה בלימוד ספרי מוסר המעדנים מידות האדם ויש בהם להעלות מזור לרפואת נפש האדם.

אמנם בדורנו שהוא דור שיש בו לכל אחד נגישות למידע רב מה שלא היה בדורות עברו, הרי שמתוך כך יש אנשים שמפתחים ציפיות להגיע ולהשיג דברים שאינם תואמים כלל את כישוריהם יכולתם ומקומם האמיתי, מה שמביא אותם לידי מצוקות נפשיות. ומשכך כשיכיר האדם את מקומו ויתמקד בכוחותיו האמיתייים יש בזה בכדי לפתור חלק ניכר מהבעיות הנפשיות של זמננו.

בתוך הדברים לבקשת חברי המשלחת אף התווה האדמו"ר בפניהם את דרכי הקמת המרכז הרפואי שהם מקימים עכשיו, באמרו שיש להתחיל בשלב הראשון בהקמת מחלקת מיון, בד בבד עם חזון להקמת עוד מחלקות ולהביא בחשבון את עתיד התרחבות המרכז הרפואי עוד ועוד, ובהמשך להתקדם בהדרגה מחלקה אחר מחלקה, ולא למהר לפתוח את כל המחלקות יחדיו.

זאת ועוד, יש לדעת ולשנן, כי בכדי להצליח בהקמת מוסד קדוש כזה, זה יתכן רק על ידי מסירות נפש למען הצלת נפשות ולהעלות מזור וארוכה לחולי ישראל. וזהו גם סוד ההצלחה של המרכז הרפואי בצאנז, מסירות נפשו ממש של האדמו"ר זי"ע למען הקמתה ופעילותה.

בסיום הביקור האציל האדמו"ר מברכות קדשו לחברי המשלחת שיצליחו בהקמת המרכז הרפואי, ולרוב סייעתא דשמיא בכל פועלם למען חולי ישראל.