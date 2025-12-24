בעוד שיישובים רבים בצפון כמו קריית שמונה ומטולה עדיין שוממים ומתקשים להתאושש מהמלחמה, בשלומי מציגים מציאות הפוכה לחלוטין. בראיון אופטימי ומפתיע באולפן 'דבר ראשון עם משה מנס', חושף ראש המועצה הוותיק גבי נעמן את הנתונים המדהימים של החזרה לשגרה, ומסביר מדוע דווקא עכשיו זה הזמן הטוב ביותר לגור בצפון.

"99% מהתושבים חזרו הביתה"

"שלומי נמצאת מחוץ לכל הסטטיסטיקות העגומות ששומעים עליהן", מצהיר נעמן בפתח הראיון. "אצלנו, רוב מוחלט של התושבים חזרו הביתה. אנחנו נמצאים בשגרה מלאה".

לדברי ראש המועצה, הסוד טמון בביטחון: "המצב הביטחוני אצלנו הוא מהטובים שיש במדינת ישראל. צה"ל נמצא קדימה, ויש לנו יחידת כריות טקטית משמעותית מאוד שקיבלה מימון מהממשלה. התושבים מרגישים את זה והצביעו ברגליים".

הבשורה לכיס: הנחה דרמטית במעונות

אחד הנושאים הבוערים שמעלה נעמן הוא יוקר המחיה והתמריצים למשפחות צעירות וחרדיות. ראש המועצה חושף נתון כלכלי דרמטי שעשוי לשכנע את המתלבטים:

"הורים לילדים עד גיל 3 ישלמו אצלנו 1,100 שקלים בלבד למעונות יום, במקום 3,704 שקלים במקומות אחרים", הוא אומר. "למה לגור בשלומי? יש ביטחון מצוין, חינוך טוב, והטבות כלכליות שאי אפשר להתעלם מהן. אין סיבה לחפש מקומות גועשים ויקרים במרכז".

הקריאה למשפחות החרדיות: "מחכים לכם"

נעמן מתייחס באופן ספציפי לקהילה החרדית ביישוב, המהווה כ-15% מהאוכלוסייה, ומגלה דאגה אישית ל-15 משפחות שטרם חזרו ובחרו להישאר בירושלים.

"יש לנו כרגע כ-15 משפחות חרדיות שהחליטו להישאר שנה נוספת בירושלים", הוא מספר. "אני קורא להן מכאן: שובו הביתה. הגנים מחכים לכם, מעונות היום מחכים לכם. אנחנו חיים בשלומי בהרמוניה נדירה, מסורתיים, דתיים וחרדים. חבל לשלם סכומי עתק בירושלים כשאפשר לקבל כאן איכות חיים וקהילה מחבקת".

"אנחנו לא ב-6 באוקטובר"

כשנשאל על הפחד מחזרת האיום מצד חיזבאללה, נעמן נחרץ: "אנחנו לא נמצאים במציאות שלפני המלחמה. צה"ל כתש את הכפרים בלבנון, אי אפשר לחזור לשם. הגלגל הסתובב - מי שצריך לפחד היום זה חיזבאללה מצה"ל, ולא אנחנו מהם".

במקביל לחזרה לשגרה, היישוב נמצא בתנופת בנייה אדירה. "אנחנו יוצאים לשיווק של 1,000 יחידות דיור בשכונת 'נוף בראשית' ועוד אלף יחידות בשכונה תיירותית", מסכם נעמן. "שלומי פורחת, ואני מזמין את כולם להיות חלק מההצלחה הזו".