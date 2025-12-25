במפלגת ישראל ביתנו מתכוונים להעלות בשבוע הבא הצעת חוק להחלת ריבונות על העיר ביתר עילית, שנמצאת בגוש עציון, מי שיוצא נגד העזרה שלהם לעיר החרדית, הם ראש העיר מאיר רובינשטיין ופטרונו יו"ר שלומי אמונים, חבר הכנסת מאיר פרוש.

הצעת חוק להחלת ריבונות על העיר ביתר עילית, הוגשה על ידי יו"ר סיעת ישראל ביתנו, ח"כ עודד פורר, שפנה אל רה"ע מאיר רובינשטיין בבקשה, כי יסייע לו בגיוס קולות נציגי הציבור החרדי לתמיכה בהצעת החוק שהגיש.

במכתב סוער, הגיב לו רה"ע: "מדובר בהצעה חשובה, אך לא כאשר היא מקודמת מטעמים פופוליסטיים בלבד. במשך עשרות שנות כהונתי בתפקידים ציבוריים בעיריית ביתר עילית, מעולם לא שמעתי ממך במאבקים הרבים שהובלנו. כל אזכור של שמך בנוגע לציבור החרדי, המונה כמחצית מציבור המתיישבים ביו"ש, היה בהקשר שלילי בלבד. לא סייעת מעולם לעירנו, ונראה כי כוונתך לייצר כותרות פופוליסטיות על גב התושבים. בכך, אין בכוונתי לתמוך".

רה"ע הוסיף: "שלל ההתבטאויות שהנפיקה מפלגת ישראל ביתנו, ובהן התבטאויות אישיות שלך, היו גוררות גינויים חריפים של משרד החוץ, לו היו נאמרות על ידי נציג ציבור מכהן במדינה זרה, כלפי ציבור יהודי. אמירות והצעות הגובלות באוטו-אנטישמיות מהזן הנחות ביותר".

"מדוע בשנים בהם מפלגתך הייתה בקואליציה, לא שמענו על הצעת חוק שהגשתם להחלת ריבונות ביו"ש או בביתר עילית? האם חששתם משותפיכם הקואליציוניים דאז, בהם רע"מ ומנסור עבאס - וכעת אתם מנסים להטריל את ממשלת הימין על הגב שלנו?".

"במכתבך ציינת את המעלות הרבות בהחלת הריבונות הישראלית על עירנו. חתמת כי "פספוס ההזדמנות הזו תהיה בכייה לדורות", וקראת לי "לוודא שביתר עילית תקבל את המקום הראוי לה. לא בהבטחות, אלא בחוק". בהתאם להצעתך זו, האם תהיה מוכן להתחייב כי במידה והצעת החוק לא תעבור כעת בכנסת – תהיה זו דרישת סף שלכם לכניסה לקואליציה עתידית, או שמא אתם נהנים 'לדאוג' לנו רק מספסלי האופוזיציה? אם תתחייב בכתב, נראה הכנים דבריך אם לאו".

עוד הצהיר רה"ע ביתר: "אינני זקוק לפנייתך כדי להמשיך לפעול, יחד עם נציגי הציבור החרדי בכנסת ולצד עמיתי במועצת יש"ע, למען החלת ריבונות על עירנו ועל כל ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. עמדתנו ברורה: לא ייתכן כי מיליון נפשות מישראל כ"י, חיים במדינה כאזרחים סוג ב'".

"לסיום, כמי שהגיש הצעת חוק המבקשת לשלול מהציבור החרדי את זכות הבחירה לכנסת, אין לי אלא לתהות האם אתה מבקש להחיל ריבונות על עירנו, כדי שהחוק שלך יחול ותמנע מאיתנו את זכותנו הדמוקרטית?".

את מכתבו סיים רה"ע: "בתקווה ותפילה להפסקת רדיפת לומדי התורה, ואז נשמח לשתף פעולה למען הכלל".

יו"ר סיעת שלומי אמונים הארצית - אליה משתייך ראש העיר רובינשטיין - ח"כ מאיר פרוש כתב: "אך לאחרונה תמכתי בברכת גדולי ישראל בהצעת החוק של ח"כ אבי מעוז, אשר מבקשת להחיל את הריבונות על כל יהודה ושומרון, ובכלל זה העיר ביתר עילית. לאחרונה אף פנינו יחד ליו"ר ועדת חוץ וביטחון בדרישה לקדם את הדיונים בהצעת החוק".

"הדבר האחרון", כתב פרוש: "שמעניין את ליברמן זה את העיר ביתר עילית ואת התושבים בה. ביתר עילית, עיר התורה והחסידות המעטירה שבהרי יהודה, מאוכלסת כולה בבני היהדות החרדית – אותם אותו ליברמן קידש מטרה לרדוף. באחרונה אף הציע ליברמן, יחד עם ח"כ לפיד, לשלול לכמעט כל תושבי העיר את הזכות הכי בסיסית של אזרח, לבחור בבחירות. זה אותו ליברמן שכשר אוצר גזר גזירות נוראיות על היהדות החרדית כולה, ובכללם על תושבי ביתר עילית".

עוד כתב פרוש: "כמי שזכה יחד עם ידידי ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין להיות שותף במשך שנים רבות, עוד מימיי כשר השיכון בפועל, לפיתוחה ושגשוגה של העיר – איני זקוק להטפות מוסר או 'עזרה' מאדם אוטו-אנטישמי כמו ליברמן על הדאגה לתושביה. פעילותי הפרלמנטרית הראשונה כחבר כנסת עם התפטרותי מהממשלה בעקבות אי הסדרת מעמד בני הישיבות הייתה להתגייס לטובת תושבי העיר ביתר עילית, ולהיאבק יחד עם ראש העיר במחירי התחבורה הציבורית בעיר שהחלו לעלות בתקופה שליברמן היה שר אוצר".

לסיום כתב פרוש: "ככל והצעת החוק של ח"כ מעוז להחלת ריבונות בכל יהודה ושומרון לא תקודם, אשקול בהתייעצות עם הגורמים הרלוונטיים לקדם הצעת חוק להחלת ריבונות על הערים הגדולות בגושי ההתיישבות המרכזיים ועל ירושלים רבתי".

כזכור וכפי שדווח, ההצעה תעלה לאחר שהמפלגה העבירה לפני מספר שבועות בקריאה טרומית את הצעת החוק להחלת ריבונות במעלה אדומים, הצעה שטרם התקדמה.

בדברי ההסבר להצעת החוק כתב ח"כ עודד פורר: "החלת הריבונות תביא להסרת הערפל המשפטי והחלת החוק הישראלי המלא על התושבים והמקרקעין. זוהי הצהרה ברורה של מדינת ישראל על מעמד העיר כחלק בלתי נפרד משטחה".

ועדת השרים לענייני חקיקה תתכנס ביום ראשון על מנת לקבוע מהי עמדת הממשלה לחוק. על פי הדיווח, בישראל ביתנו מתכוונים להעלות את החוק להצבעה גם אם בקואליציה יתנגדו.