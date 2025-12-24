כיכר השבת
ריבונות על העיר החרדית: הצעת החוק של ישראל ביתנו - והפנייה לראש העיר

במפלגת ישראל ביתנו מתכוונים להעלות בשבוע הבא הצעת חוק להחלת ריבונות על העיר ביתר עילית | במפלגה פנו לראש העירייה מאיר רובינשטיין כדי שיפעיל לחץ על נציגי אגודת ישראל בכנסת בנושא (פוליטי מדיני)

נוף בביתר עלית (צילום: יעקב לדרמן\פלאש90)

במפלגת ישראל ביתנו מתכוונים להעלות בשבוע הבא הצעת חוק להחלת ריבונות על העיר ביתר עילית. כך פורסם הערב (רביעי) בערוץ 14.

ההצעה תעלה לאחר שהמפלגה העבירה לפני מספר שבועות בקריאה טרומית את הצעת החוק להחלת ריבונות במעלה אדומים, הצעה שטרם התקדמה.

בדברי ההסבר להצעת החוק כתב ח"כ עודד פורר: "החלת הריבונות תביא להסרת הערפל המשפטי והחלת החוק הישראלי המלא על התושבים והמקרקעין. זוהי הצהרה ברורה של מדינת ישראל על מעמד העיר כחלק בלתי נפרד משטחה".

בישראל ביתנו פנו לראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין, איש אגודת ישראל, כדי שיפעיל לחץ על נציגי המפלגה בכנסת – שבתורם יפעילו לחץ על הקואליציה ועל הממשלה לתמוך בחוק.

ועדת השרים לענייני חקיקה תתכנס ביום ראשון על מנת לקבוע מהי עמדת הממשלה לחוק. על פי הדיווח, בישראל ביתנו מתכוונים להעלות את החוק להצבעה גם אם בקואליציה יתנגדו.

ביתר עילית היא התיישבות בהרי יהודה, כ-8 קילומטרים דרום-מערבית מירושלים וצפונית לגוש עציון, הסמוכה לגבול הקו הירוק. היא הוכרזה כעיר בשנת 2001. נכון לתחילת 2025 התגוררו בעיר כ-73,000 תושבים, והיא העיר הישראלית השנייה בגודלה ביהודה ושומרון.

חוק גרועעע.. אומנם אני בעד ריבונות :) אבל בביתר ספציפית לאאא כי אנשים בונים פה בלי שכל ולכל בית שני פה יש 4 יחידות דיור.
ריקי ביתריסית
ליברמן מחיל ריבונות על ביתר אבל רוצה למנוע את הפשרות מאלפי לומדי התורה בעיר הזאת להצביע ולהרעיב את האברכים ולמנוע מעונות יום ועוד גזירות אכזריות,אז ליברמן לא מדובשך ולא מע-ו-ק-צך
