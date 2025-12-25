אווירת חג הורגשה ביום שלישי השבוע ברחובות השקטים של הישוב "מעלה עמוס", הת"ת ה"כלל חסידי" – "תולדות אדם" חגג לראשונה מעמד "חומש סעודה" לביכורי תלמידיו.

הת"ת הוקם בשנה"ל תשפ"ד ע"פ רצונו של האדמו"ר ה"מבשר טוב" מביאלה זצ"ל מקים הקהילה החסידית בישוב "מעלה עמוס", ועומד תחת נשיאותו של בנו מ"מ האדמו"ר מביאלה.

במעמד הנרגש השתתפו זקני חתני התורה מכל רחבי הארץ, הם אשר "מעצה עמוקה של אותו צדיק", קיימו בנפשם לא מכבר "לכתך אחרי במדבר" ושלחו את בניהם ובנותיהם ל"ארץ לא זרועה" לנטוע בה קהילה חסידית שורשית, זכו במהרה לחזות בזרעים אשר זרעו והנה פרח מטם ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים.

את המעמד המפואר, פתח והנחה חבר הנהלת הת"ת הרב אריה גרליץ, אשר בפתח דבריו סקר את נס הקמתו של הת"ת המהווה חוליה מפוארת ברשת המוסדות הכלל חסידיים המתנוססים לתפארה במודיעין עילית, עיה"ק צפת וקרית גת. הרב גרליץ הרחיב אודות הסיעתא דשמיא המיוחדת המלווה את הת"ת דבר יום ביומו.

את דבר ההורים הביא הרב בן ציון ויינר, מו"צ בקהילה, אשר שיבח בדבריו את מחנכי הת"ת המסורים בכל לבם ונפשם לצעירי הצאן.

הגה"ח ר' משה אהרן דרוק,"ראש החבורה החסידית" בישיבת מיר, נשא דברים בשם זקני חתני המעמד, הוא פנה בדברים נלהבים אל תשב"ר ועודדם לאהבת התורה ולשקידתה.

השלווה הפסטורלית האופפת דרך קבע את משעולי "מעלה עמוס" התמזגה לה עם ניגוני התורה אותם השמיעו "צאן קדשים" בליווי כלי זמר, ונדמה כי נבואתו של עמוס הנביא אשר לזכרו נקבע שם הישוב "הנה ימים באים נאום ה' אלקים והשלכתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה'" קיבלה משמעות מיוחדת ביום גדול זה על הרריה המזרחיים של גוש עציון.

את המשא המרכזי נשא המרא דאתרא הגה"צ רבי אברהם משה רבינוביץ, אחיו של האדמו"ר מביאלה, אשר הזכיר בדבריו את אביו בעל ה"מבשר טוב" זצ"ל, מקים הקהילה ומנווט דרכה, הרב רבינוביץ אמר כי בוודאי הרבי זצ"ל אשר עיניו ולבו היו על הקהילה ועל בניה, מלווה גם כיום את הקהילה ואת מוסדותיה כבחיים חיותו, "מה להלן עומד ומשמש, אף כאן עומד ומשמש", את דבריו תיבל בדברי חז"ל ובמאמרי חסידות.

בשיאו של המעמד המרומם, ירדו חתני התורה מן הבמה אל מרכז בית המדרש, שם הוצב ארון קודש (דמה) מפואר, הילדים פתחו את ארון הקודש לאחר קריאת פסוקי "אתה הראת", כאשר המשתתפים מנצלים את הרגעים המרוממים לאמירת "תפילת השל"ה".

לאחר מכן, נשאו החתנים את ה"חומש דרשה" כנהוג, ופתחו בלימוד חומש ויקרא – תורת כהנים, "יבואו טהורים ויעסקו בטהרות".

הדוברים במעמד קשרו כתרים לראשי ראש המועצה מר ירון רוזנטל, לח"כ יצחק גולדקנופף ולראש לשכתו מוטי בבצ'יק העומדים לימין הקהילה ולטובת מוסדותיה בכל עת.

המעמד נחתם בריקודים לכבוד של תורה, כאשר ההורים נושאים את בניהם על כתפיהם ומפזזים בעוז ניגוני קודש.

"ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו"