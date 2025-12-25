אחרי שהרגיז את האמריקנים בהצהרתו שישראל תקים גרעיני נחל ברצועת עזה - וחזר בו בעקבות כעס של האמריקנים, השר כ"ץ חוזר בו מחזרתו.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הצהיר היום (חמישי) כי ישראל לא תעזוב את רצועת עזה לעולם וכי הוא עומד מאחורי תוכניתו להקים גרעיני נח"ל בצפון הרצועה. בנאום שנשא בוועידת מקור ראשון אמר כ"ץ כי "מעזה ישראל לא תצא מעולם. בתוך השטח של עזה יהיה איזור ביטחון משמעותי, גם אחרי שנעבור שלב, אם יפורק החמאס ויפורז, שיקיף בתוך עזה במקומות שולטים כדי להגן על ההתיישבות".

כ"ץ התייחס לסערה הדיפלומטית שעוררו דבריו בתחילת השבוע והבהיר כי חזונו לגבי צפון הרצועה נותר בעינו. "אני לא עושה רוורסים", הדגיש שר הביטחון וציין כי במודל שהוא מקדם, גרעיני נח"ל צבאיים יחזיקו בנקודות אסטרטגיות שבהן יוכלו להתקיים גם ישיבות. לדבריו, "בחלק הצפוני ניתן יהיה, לפי חזוני ובבוא העת באופן מסודר, להקים גרעיני נח"ל. זה מה שאמרתי וזה מה שאני אומר עכשיו".

דברי השר נאמרו לאחר שביום שלישי האחרון דרש הממשל האמריקני הבהרות דחופות בעקבות התבטאויות דומות שלו. גורם אמריקני במפקדה בקריית גת התייחס אז להצהרות ואמר כי "לא הבנו מאיפה זה הגיע", תוך שהוא מציין כי הקמת התיישבות מנוגדת לעקרונות תוכנית טראמפ. באותו יום, תחת לחץ מדיני, פרסמה לשכת השר הבהרה לפיה "לממשלה אין כל כוונה להקים התיישבות ברצועת עזה" וכי הדברים נאמרו בהקשרים ביטחוניים בלבד.

היום הסביר כ"ץ כי ההבהרה שפורסמה נועדה למנוע פרשנות שגויה של דבריו כאילו מדובר בהכרזה על התיישבות בכל רחבי הרצועה, צעד שעלול להיתקל בקשיים מדיניים. השר סיכם כי כפי שביהודה ושומרון מקודמת ריבונות מעשית, כך נדרש צעד מעשי גם ברצועת עזה.