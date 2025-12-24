על רקע המשך הדיונים על חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, נראה כי בסיעות החרדיות הבינו שזו תהיה טעות גדולה להעביר את החוק ללא תמיכת הייעוץ המשפטי של הכנסת.

הגורמים החרדים העסוקים בחקיקת החוק הופתעו לרעה מעמדת היועצת המשפטית של הוועדה, מירי פרנקל שור, לאחר שהבינו מהיו"ר בועז ביסמוט שהיועצת תומכת בנוסח החוק - התברר להם כי היא מתנגדת לסעיפים המרכזיים בחוק החדש.

לפני כשבועיים התבטא בכיר חרדי בשיחה עם 'כיכר השבת' ואמר: "לאורך כל החודשיים האחרונים ביסמוט אמר לנו שכל סעיף בחוק מתואם עם היועצת של הוועדה, שלא יהיו הפתעות, אבל נראה שהוא שיקר אותנו, לא פחות".

לדבריו: "העובדה שבסעיף המרכזי הראשון בנוסח החוק, סביב שאלת הכנסת שירות אזרחי ביטחוני ליעדי הגיוס - היועצת אומרת 'לא ולא', זה מלמד שהוא לא באמת מתואם איתה, וזו רק ההתחלה, בקצב הזה לא יהיה חוק כי לא נעביר חוק נגד עמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת, רב הנזק על התועלת".

בינתיים, מאז התקיימו דיונים נוספים בוועדה ובכל סעיף מרכזי שחשוב לחרדים - אכן היועצת לוועדה הסתייגה והתנגדה.

הבכירים החרדים העוסקים בחקיקת החוק הגיעו למסקנה: "היועצת המשפטית לוועדה לא איתנו, זה נגמר. אין צורך להתאמץ - היא בכל סעיף מתנגדת, היא לא תתמוך בחוק".

לדברי בכיר ב'דגל התורה' העוסק בחקיקה: "ללא תמיכת אמיתית היועצת המשפטית של הכנסת - לא נעביר את חוק הגיוס. זו ההוראה שקיבלנו מגדולי ישראל, זו תהיה טעות להעביר חוק ללא תמיכה משפטית של הכנסת, רב הנזק על התועלת, בג"צ יוציא צו ביניים מיידי, למה להתאמץ?".

מדבריו של הבכיר הליטאי עולה כי בסיעות החרדיות מקווים כי היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, תתמוך בחוק למרות ההסתייגות של היועצת המשפטית של הוועדה. אך אם גם אפיק תתנגדת - הרי שהחרדים יוותרו על החקיקה.