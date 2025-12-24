כיכר השבת
אקטואלי מתמיד

המגיד החסידי במסר מטלטל על חסכים וטראומות: "שאלה שמצילה חיים"

כל פסיכולוג היה מצפה למצוא את יוסף הצדיק בן אדם שבור, ממורמר, ציני, מלא תשוקה לנקמה. אבל המציאות הייתה הפוכה לגמרי | המגיד והדרשן החסידי הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון צולל להשקפת העולם שנתנה ליוסף את הכוח להפוך כל כאב, חסך וטראומה - לשליחות אישית (יהדות)

הרב ג'ייקובסון (צילום: ללא קרדיט)

יוסף הצדיק עבר את הבלתי נתפס: איבד את אמו בגיל 9, האחים שנאו אותו והשליכו אותו לבור, מכרו אותו לעבד במצרים, הוא נזרק לכלא ל-12 שנה - בלי תקווה, בלי סיכוי, בלי אבא.

כל פסיכולוג היה מצפה למצוא בן אדם שבור, ממורמר, ציני, מלא תשוקה לנקמה.

אבל המציאות הייתה הפוכה לגמרי: יוסף היה האדם שבכה הכי הרבה פעמים בתנ"ך - 7 פעמים! לא התנתק רגשית, לא סגר את הלב. להפך - הוא היה מלא חן, שמחת חיים ואהבה.

מאיפה היה לו האומץ למחול לאחיו שיצרו את כל הכאב וגרמו לו פצעים לכל כך הרבה שנים?

הסוד בשאלה אחת שיוסף שאל את עצמו כל יום: האם נמכרתי או נשלחתי?

בשיעור הזה נגלה את השקפת העולם שנתנה ליוסף את הכוח להפוך כל כאב, חסך וטראומה - לשליחות אישית. נלמד איך גם אנחנו יכולים לשנות את המסגרת ולמצוא את האור האינסופי שבנשמה שלנו, דווקא במקומות הכי קשים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר