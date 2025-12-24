יוסף הצדיק עבר את הבלתי נתפס: איבד את אמו בגיל 9, האחים שנאו אותו והשליכו אותו לבור, מכרו אותו לעבד במצרים, הוא נזרק לכלא ל-12 שנה - בלי תקווה, בלי סיכוי, בלי אבא.

כל פסיכולוג היה מצפה למצוא בן אדם שבור, ממורמר, ציני, מלא תשוקה לנקמה.

אבל המציאות הייתה הפוכה לגמרי: יוסף היה האדם שבכה הכי הרבה פעמים בתנ"ך - 7 פעמים! לא התנתק רגשית, לא סגר את הלב. להפך - הוא היה מלא חן, שמחת חיים ואהבה.

מאיפה היה לו האומץ למחול לאחיו שיצרו את כל הכאב וגרמו לו פצעים לכל כך הרבה שנים?

הסוד בשאלה אחת שיוסף שאל את עצמו כל יום: האם נמכרתי או נשלחתי?

בשיעור הזה נגלה את השקפת העולם שנתנה ליוסף את הכוח להפוך כל כאב, חסך וטראומה - לשליחות אישית. נלמד איך גם אנחנו יכולים לשנות את המסגרת ולמצוא את האור האינסופי שבנשמה שלנו, דווקא במקומות הכי קשים.