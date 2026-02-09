כיכר השבת
"בני אב אחד"

"לא אויבי האיסלאם": הנאום המפתיע של הרב הראשי בלב הגליל

בזמן שהעולם כולו בוער במלחמות דת, הרב הראשי הגר"ק בר עלה לדוכן בנצרת והטיל פצצה של אחדות • "בני אב אחד אנחנו - היהדות אינה אויבת של האיסלאם" • סיכום הפסגה הדרמטית (יהדות, אקטואלי)

1תגובות
הרב הראשי בנאומו (צילום: ערן ירדני לע"מ)

בזמן שהרחובות בוערים בסוגיות פנים חרדיות, הרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן בר, הצפין עד לנצרת כדי לייצג בגאון את היהדות הנאמנה.

בכנס ה-15 של מועצת ראשי הדתות, שנראה יותר כמו עצרת האו"ם מאשר התכנסות רבנים, התייצב הרב הראשי מול פטריארכים, בישופים וקאדים, כדי להזכיר לכולם מי פה באמת "בני אב אחד".

פסגת הדתות בגליל (צילום: ערן ירדני)
פסגת הדתות בנצרת (צילום: ערן ירדני לע"מ)

בעוד שבכנסת מדברים על "רומאים", הרב קלמן בר דווקא מצא שפה משותפת עם הפטריארך תיאופילוס והשיח' מופק טריף. בנאום מרתק, הרב לא הסתפק בברכות שגרתיות על "שלום ואחווה", אלא דרש ממנהיגי הדתות להתעורר: "חובה עלינו להשמיע קריאה ברורה על המלחמה באוקראינה", הטיח הרב בנוכחים, והבהיר שמנהיג דתי שלא נלחם ברעב וברשע בעולם – מפספס את השליחות שלו.

פצצה בנצרת: "אין מלחמת דת עם האיסלאם"

השיא נרשם כשהרב הראשי החליט לנפץ את המיתוס הכי בוער במזרח התיכון. "היהדות אינה אויבת של הנצרות והאיסלאם", הכריז הרב בקול צלול, "בני אב אחד אנחנו!". לדבריו, אלו שמנסים לייצר מלחמת דת תוך סילוף התורה והקוראן כדי להצדיק טרור, עושים שימוש ציני בדת. "אנחנו מכריזים בקול גדול: אין מלחמה בין היהדות לאיסלאם. יש משימה משותפת למגר את הרוע".

חתימה על הקרח או שלום היסטורי?

הכנס ננעל במעמד חתימה חגיגי על הצהרת אחדות שהוקראה בשלוש שפות. בין החותמים: הפטריארך הלטיני, מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, וקאדי בית הדין השרעי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
בדיוק ההיפך. היהודים הם מטרה לשנאה בשביל האיסלאם. הרב הזה לא יודע על מה הוא מדבר
צדיק המסיכות

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר