"לא אויבי האיסלאם": הנאום המפתיע של הרב הראשי בלב הגליל

בזמן שהרחובות בוערים בסוגיות פנים חרדיות, הרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן בר, הצפין עד לנצרת כדי לייצג בגאון את היהדות הנאמנה.

בכנס ה-15 של מועצת ראשי הדתות, שנראה יותר כמו עצרת האו"ם מאשר התכנסות רבנים, התייצב הרב הראשי מול פטריארכים, בישופים וקאדים, כדי להזכיר לכולם מי פה באמת "בני אב אחד".

בעוד שבכנסת מדברים על "רומאים", הרב קלמן בר דווקא מצא שפה משותפת עם הפטריארך תיאופילוס והשיח' מופק טריף. בנאום מרתק, הרב לא הסתפק בברכות שגרתיות על "שלום ואחווה", אלא דרש ממנהיגי הדתות להתעורר: "חובה עלינו להשמיע קריאה ברורה על המלחמה באוקראינה", הטיח הרב בנוכחים, והבהיר שמנהיג דתי שלא נלחם ברעב וברשע בעולם – מפספס את השליחות שלו.

פצצה בנצרת: "אין מלחמת דת עם האיסלאם"

השיא נרשם כשהרב הראשי החליט לנפץ את המיתוס הכי בוער במזרח התיכון. "היהדות אינה אויבת של הנצרות והאיסלאם", הכריז הרב בקול צלול, "בני אב אחד אנחנו!". לדבריו, אלו שמנסים לייצר מלחמת דת תוך סילוף התורה והקוראן כדי להצדיק טרור, עושים שימוש ציני בדת. "אנחנו מכריזים בקול גדול: אין מלחמה בין היהדות לאיסלאם. יש משימה משותפת למגר את הרוע".

חתימה על הקרח או שלום היסטורי?

הכנס ננעל במעמד חתימה חגיגי על הצהרת אחדות שהוקראה בשלוש שפות. בין החותמים: הפטריארך הלטיני, מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, וקאדי בית הדין השרעי.