מנכ"ל משרד הפנים, גבי מימון, ישוחרר הערב למעצר בית. מעצרם של שני נאשמים, משה-צבי פרידמן, בנו של ר"י ´בני ראם´ ואלי אסקוזידו יו"ר מועצת נחל שורק, הוארך עד הערב. החשד: מימון השתמש בשושנה פרידמן, אשת ר"י ´בני ראם´ ובבנה משה, בכדי לרשום על שמם את ההצעות למכרז. ישי: "הופתעתי" (בארץ)
מנכ"ל משרד הפנים, גבי מימון, שנעצר אתמול בחשד למעורבות בפרשת מירמה בפרויקט נדל"ן בישוב יד בנימין, ישוחרר בשעות הערב מהמעצר וישהה בשלושת הימים הקרובים במעצר בית > גבי מימון הוא מקורבו של יו"ר ש"ס ישי, ומעצרו גרם למבוכה רבה בצמרת המפלגה (בארץ, חדשות)