אפשר להבין את מי שהפרק הזה יעצבן אותו או יגרום לו אי נוחות, כי בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים הטעונים בתהליך השידוכים "הדרישות" מה באמת נכון לדרוש בשידוכים, ואיפה עברנו את הגבול. על מה חשוב לשים דגש, ועל מה ניתן לוותר. ובעיקר: כמה אנחנו באמת שווים?