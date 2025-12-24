אפשר להבין את מי שהפרק הזה יעצבן אותו או יגרום לו אי נוחות, כי בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים הטעונים בתהליך השידוכים "הדרישות" מה באמת נכון לדרוש בשידוכים, ואיפה עברנו את הגבול. על מה חשוב לשים דגש, ועל מה ניתן לוותר. ובעיקר: כמה אנחנו באמת שווים?
זהו אחד הנושאים הנוגעים לכל אחד ואחת בתהליך השידוכים, וחשוב מאוד שנפעל בו נכון ולא ננוהל רגשית בגלל סטיגמות או חוסר התמקדות במה שחשוב באמת.
מדריך קצר להתנהלות נכונה במבוך ההשוואות, ה"מה יגידו", והציפיות הלא-ריאליות בעולם השידוכים של 2026.
- מגיש: יהונתן פנגר - מאמן מדריך ומלווה בחורים בתהליך השידוכים ויצירת זוגיות.
הפרקים הקודמים בסדרה >>>
- ׳מגפת הרווקות המאוחרת׳ - התופעה הכואבת שתופסת תאוצה | הפרק הראשון
- זו הדרך הנכונה לברר על הצד השני בשידוכים | "מדברים שידוכים" - הפרק השני
