"מדברים שידוכים"

אנחנו דורשים דירה! | דרישות בשידוכים - מה נכון ונצרך ועל מה אפשר לוותר • הפרק החמישי

מה באמת נכון לדרוש בשידוכים, ואיפה עברנו את הגבול. על מה חשוב לשים דגש, ועל מה ניתן לוותר. ובעיקר: כמה אנחנו באמת שווים? מדריך קצר להתנהלות נכונה במבוך ההשוואות, ה"מה יגידו", והציפיות הלא-ריאליות  • הפרק החמישי, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)

אפשר להבין את מי שהפרק הזה יעצבן אותו או יגרום לו אי נוחות, כי בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים הטעונים בתהליך השידוכים "הדרישות" מה באמת נכון לדרוש בשידוכים, ואיפה עברנו את הגבול. על מה חשוב לשים דגש, ועל מה ניתן לוותר. ובעיקר: כמה אנחנו באמת שווים?

זהו אחד הנושאים הנוגעים לכל אחד ואחת בתהליך השידוכים, וחשוב מאוד שנפעל בו נכון ולא ננוהל רגשית בגלל סטיגמות או חוסר התמקדות במה שחשוב באמת.

מדריך קצר להתנהלות נכונה במבוך ההשוואות, ה"מה יגידו", והציפיות הלא-ריאליות בעולם השידוכים של 2026.

  • מגיש: יהונתן פנגר - מאמן מדריך ומלווה בחורים בתהליך השידוכים ויצירת זוגיות.

מדבר טוב
יפה
1
חזק וברוך! שכל ההורים יתעוררררררו!!!!! כמה הרבנים צעקו על זה אבל הרבה מהציבור פשוט לא מקשיב והילדים שלנו משלמים מחיר . יישר כוח על השיחההזו. דברי אמת.
יוספי

