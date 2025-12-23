כיכר השבת
דרמה באלעד: בית הדין לעבודה הוציא צו מניעה נגד השביתה בעירייה 

בית הדין הוציא הערב צו מניעה נגד השביתה בעיריית אלעד, עליה הכריז מוקדם יותר יו"ר ועד העובדים | בהחלטת בית המשפט נקבע כי השביתה אינה חוקית, מאחר שלא חלפו 15 ימים הנדרשים על פי חוק |ראש העיר בירך על החלטת בית המשפט ואמר: "אני שמח שבית המשפט הציב תמרור אדום בפני ההתנהלות הפסולה והבלתי חוקית של הוועד" (בארץ)

(צילום: ערוץ "Elad Drone" ביוטיוב)

פרסום ראשון: בית הדין האזורי לעבודה הוציא הערב (שלישי) צו מניעה נגד השביתה בעיריית אלעד, עליה הכריז מוקדם יותר יו"ר ועד העובדים תומר כהן. בהחלטת בית המשפט נקבע כי השביתה אינה חוקית, מאחר שלא חלפו 15 ימים הנדרשים על פי חוק לצורך הידברות ומשא ומתן לפני נקיטת צעדים ארגוניים.

במהלך היום פרסמו עשרות מעובדי העירייה מכתב פומבי שבו הם מתנערים מצעדיו של יו"ר הוועד, וטוענים כי מדובר בהתנהלות פסולה הפוגעת בראש ובראשונה בעובדים עצמם. במכתב ציינו העובדים כי מזה כשנתיים, תחת הנהגת ראש העיר יהודה בוטבול, הם זוכים ליחס מכבד ואוזן קשובה מצד ההנהלה.

בעקבות פניות רבות מהציבור, פרסמה העירייה הודעה רשמית ובה הדגישה כי אינה "נלחמת בעובדים", אלא פועלת על פי דין ומתוך כבוד הדדי.

בהודעת העירייה נכתב: "הנהלת עיריית אלעד רואה בעובדיה שותפים לדרך, ומנהלת מערכת יחסים של כבוד והקשבה. עם זאת, אנו מחויבים להתנהלות תקינה ומקצועית, הכוללת עמידה ביעדים ותכניות עבודה, כדי להבטיח שירות טוב יותר לתושבי העיר".

העירייה גם הכחישה בתוקף את הטענות האחרונות בנוגע למצלמות האבטחה, שלכאורה הוצבו מול שירותי נשים: "מדובר בטענה שקרית מיסודה. המצלמות הותקנו על ידי ההנהלה הקודמת מטעמי ביטחון בלבד, ואינן פונות כלל לכיוון דלתות השירותים".

המכתב ליו"ר ועד העובדים

ראש העיר יהודה בוטבול בירך על החלטת בית המשפט ואמר: "אני שמח שבית המשפט הציב תמרור אדום בפני ההתנהלות הפסולה והבלתי חוקית של הוועד. אנו נמשיך לפעול מתוך אחריות, שקיפות וכבוד הדדי – למען העובדים ולמען תושבי העיר".

13
יהודה בוטבול מלך! גברא דמריה סייעיה. ה' איתו כי הוא פועל לשם שמים.
מנחם
12
הכי מצחיק לראות את "אלעד און ליין" הקבוצה של האופוזיציה באלעד הרבנים רפי אלבז ונתן וינטר. תענוג לראות איך הם מתקפלים ויוצאים שוב ושוב עם ידים על הראש.
אלעדי מאושר
11
הרב בוטבול אל תיכנע! כל העיר מאחוריך. הביריונות של ועד העובדים נועדה להנציח הפקרות במסדרונות העירייה. ראש העיר תהיה חזק כולם מאחוריך
מוישי
10
חחחחח יהודה בוטבול מסתמן כראש העיר הכי חזק בציבור החרדי מאז ומעולם. הוא משאיר לאופוזיציה שלו אבק...
אריאל
9
אין על הרב בוטבול! ניצחון שני שלו בבית המשפט השבוע. לאחר משיכת העתירה של הרב גרוסמן שליט"א גם תומר כהן הבין כי מולו עומד ראש עיר חזק שלא מפחד ולא נכנע, וכפוף רק לחכמי וגדולי התורה.
חיים לוריא
8
הצבעתי לפורוש ואני אומר לפורוש עם כל הכבוד וההערכה על מה שעבדת לטובת העיר אלעד בשני הקדנציות שלך תן לבוטבול לעבוד תן לו צ׳אנס
חרדי ספרדי
7
כולכם פה סתם חנפנים לאיש שבתור תושב אלעדי אני כבר לא מסוגל לראות את העיר הזאת אין כמו ולא היה כמו האחד והיחיד ישראל פרוש שליט"א
השם יעזור
אתה בטוח לא גר באלעד. אני גר באלעד 25 שנה ואני אומר לך ברורות לא היה ראש עיר מוצלח כמו יהודה בוטבול. כולם אוהבים אותו. מתייחס לכל אחד. מצפצףףף על האופוזיציה הקולנית והלא רלוונטית והוא ממשיך בעזרת ה' כל הדרך לקדנציה הבאה.
מנחם
ברור שמי שמכיר את פרוש יודע להעריך את העשייה שלו אין ספק שהוא הותיר חותם משמעותי אבל כדאי לחשוב גם על העתיד של העיר לשלב בין הניסיון שלו לבין מנהיגות חדשה שתמשיך להצעיד את אלעד קדימה
חיים
אף אחד לא מזלזל בפרוש וביכולות שלו, אבל כמו שכתבת צריך לחשוב על העתיד של העיר ועל התושבים שלה, ולא לתת למחרחרי ריב שרובם אגב לא גרים בעיר - לנהל אותה. בקיצור, תנו צ'אנס לבוטבול. בינתיים הוא עושה את זה לא רע בכלל.
מנחם
6
האופוזיציה ושליחה הנאמן בעירייה תומר כהן בגיבוי הממורמרים מדגל התורה מתלכלכת ומתפלשת באפר ובבוץ ובוטבול בינתיים ממשיך בעשייה הברוכה, מביא תקציבים משחרר חסמים ומצעיד את העיר קדימה. הנה למשל, המע"ר שהיה תקוע 25 שנה בעיר כבר עובדים שם בקצב מסחרר ומחר תתקיים בו הנחת אבן הפינה ל"סקיי פארק" אלעד, בראשות
אבי אלבז
5
בוטבול תן להם בראש. העם איתך איש יקר!
אפרים רוזנצווייג
4
תודה רבה לרב בוטבול היקר שעובד ימים כלילות לטובת תושבי העיר! מתקן עוול שנעשה בעיר ב10 שנים האחרונות. חייבים לו הרבה הכרת הטוב!!!
אלעדי
3
יהודה בוטבול מלך בולדוזר אמיתי עובדי העירייה מעריכים אותך על מסירותך למענם.
מוטי לוי
2
אין על בוטבול. תמשיך ואל תירא ואל תחט מפני המתנגדים
תושב אלעד 15 שנה
1
יהודה בוטבול ראש עיר טוב מאוד באלעד וכולנו אוהבים אותו ❤️
אלעדית

