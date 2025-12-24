כותרות היום אברך טרי צריך לרוץ ולקנות סמארטפון? | והגנבים שריסקו מונית וברחו • צפו בטורקיה מכריזים - "ישראל האוייבת מספר אחת" | החוק לוועדת חקירה לאומית עבר בכנסת | נתניהו מצהיר: "נשק ישראלי מגן על אירופה | שופט משפט השלום כינה את המחבל 'מנוח' | האדמו"ר קובע: "לא ניתן להסתדר בלי סמארטפונים" | צה"ל הרס את ביתו של המחב"ל שרצח את שליו זבולוני | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | צפו (היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:51