אברך טרי צריך לרוץ ולקנות סמארטפון? | והגנבים שריסקו מונית וברחו • צפו

בטורקיה מכריזים - "ישראל האוייבת מספר אחת" | החוק לוועדת חקירה לאומית עבר בכנסת | נתניהו מצהיר: "נשק ישראלי מגן על אירופה | שופט משפט השלום כינה את המחבל 'מנוח' | האדמו"ר קובע: "לא ניתן להסתדר בלי סמארטפונים" | צה"ל הרס את ביתו של המחב"ל שרצח את שליו זבולוני | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • מתיחות מול טורקיה: בעקבות הידוק הברית הצבאית של ישראל עם יוון וקפריסין, הכריז משטר ארדואן כי ישראל היא "האיום מספר אחת". בירושלים מזהים פאניקה טורקית והיערכות לעימות.
  • סערת ועדת החקירה: הכנסת אישרה בטרומית הקמת ועדת חקירה "לאומית" למחדל ה-7.10, שחבריה ייבחרו ע"י פוליטיקאים. האופוזיציה מחתה בזעם והודיעה כי לא תשתף פעולה.
  • מסרים ביטחוניים: בטקס מסדר כנפיים הצהיר כי נשק ישראלי מגן על אירופה, בעוד שר הביטחון כ"ץ הבהיר: לא ייסוג מאזורי הביטחון בסוריה.
  • משפט ודת: נציב תלונות השופטים נזף בשופט שכינה מחבל "מנוח". במקביל, האדמו"ר מקרלין הפתיע כשקבע כי לא ניתן להסתדר ללא סמארטפון, אך דרש שימוש מסונן לצורכי עבודה.
  • ענישת מחבלים: צה"ל הרס את בית רוצחו של שליו זבולוני ז"ל, מה שמעורר שוב את הדיון הציבורי על הצורך בעונש מוות למחבלים.
  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    3
    ביבי המלך!! הבן אדם סוגר ברית אזורית נגד טורקיה האנטישמית
    נועם
    מה ביבי המלך? מה יש לך 🧐🧐🧐
    מנהיג כושל
    2
    שילכו לעזעזל הערבים והטורקים
    חיים🖤💛
    1
    האדמו"ר קובע: "לא ניתן להסתדר בלי סמארטפונים"
    שני

