"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום
אברך טרי צריך לרוץ ולקנות סמארטפון? | והגנבים שריסקו מונית וברחו • צפו
בטורקיה מכריזים - "ישראל האוייבת מספר אחת" | החוק לוועדת חקירה לאומית עבר בכנסת | נתניהו מצהיר: "נשק ישראלי מגן על אירופה | שופט משפט השלום כינה את המחבל 'מנוח' | האדמו"ר קובע: "לא ניתן להסתדר בלי סמארטפונים" | צה"ל הרס את ביתו של המחב"ל שרצח את שליו זבולוני | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | צפו (היום בכיכר)
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (86%)
לא (14%)
0 תגובות