הסיפור הבלתי יאומן על המורה שלא תכנן ללמד מעולם; "באותו יום הבנתי שאני 'רֶבֶּה'"

איש החינוך, שניהל תלמודי תורה בברזיל ומרצה למנהלים בכל העולם, על הרגע בו הוא 'נקלע' לתפקיד חייו |"ילדים, נוסעים לסבא וסבתא" - על ההתערבות המומלצת בחייהם של הנכדים |האם יוסף 'הוכיח' את אחיו על כך שמכרו אותו? | מה עושים כשמשפט שאמרו לנו פעם, לא עוזב אותנו?|כלכלת המשפחה - לדחות את תשלום החובות | פרק חדש של חיים באיז"י - התכנית שתפתח לכם את הראש, ואולי גם את הלב • צפו  (חיים באיז"י)

חיים באיז"י עם הרב אסף רצון (צילום: כיכר השבת)

רפאל קליינמן - אומן ואיש חינוך מתארח לשיחה המתמקדת באתגרים הייחודיים של חינוך ילדים. קליינמן מדגיש כי הצלחה חינוכית נשענת על תיאום מלא בין ההורים ועל יצירת שפה משותפת שמעניקה לילד ביטחון בתוך עולם של שינויים. הוא מציע להורים להשתמש בכלים יצירתיים ובחוויות רגשיות מתוך עולמם הקודם כדי להפוך את הלמידה והמצוות לחוויה חיובית ולא למאבק. הוא מתאר את הקשיים במפגש עם המערכת החרדית הממסדית ומעודד הורים לשמור על זהותם הפנימית תוך הסתייעות בקהילה תומכת. לסיכום, המסר המרכזי הוא להתמקד בשאלת ה"איך" - כיצד להנחיל ערכים בדרכי נעימות ובמאור פנים, תוך התאמה למציאות המורכבת של ימינו.

איזי במשפחה - עם הרב משה רבי, והפעם על תפקידם של סבא וסבתא בעולמם של הילדים ובמרקם המשפחתי.

הארה מ - במדרש נאמר שכשיוסף נגלה לאחיו ואמר להם "אני יוסף, העוד אבי חי?" - היתה טמונה כאן תוכחה עצומה. פירושו של 'בית הלוי' מאיר לנו את דברי המדרש.

התשובות שלכם לשאלה השבועית מהשבוע שעבר - מה עושים כשמשפט או מעשה קטן של מישהו (וחשבנו שזה לא מפריע לנו..) לא עוזב אותנו תקופה ארוכה?

עצה טובה - פינה חדשה בה נבחר בכל שבוע נושא אחד, וניתן לכם טיפ או שניים לשיפור איכות החיים.

ניכּר בכּיסו - פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר חוזרת. והפעם על בחור שהחליט לצאת מהחובות שהוא שקע בהם, אבל ההחלטה הגיעה בתזמון לא נכון.

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט, חיים הבלין

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה, שלמה רוטנברג

