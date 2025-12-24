הגאון רבי ארז אלחרר נבחר אמש (שלישי) לרב העיר הוד השרון, לאחר שזכה לרוב קולות של חברי האסיפה הבוחרת לרבנות העיר.

לתפקיד רב העיר התמודדו לא פחות משישה עשר מועמדים וכאמור הרב אלחרר זכה לרוב הקולות: הרב ארז אלחרר ל- 24 קולות, הרב יוגב כהן ל-9 קולות, הרב יונה אלדד לקול אחד, הרב אשר סבאג לקול אחד וכך גם הרב נתנאל עוקבי שזכה לקול אחד בלבד.

בראש ועדת הבחירה עמד חבר בית הדין הגדול הדיין (בדימוס) הגאון רבי יצחק זר וחברי הוועדה היו הגאון רבי דוד אבוחצירא – רב העיר יבנה, אייל כוכבא, חיים שאבי ויונית גיספן.

במשרד לשירותי דת ציינו כי הרב ארז אלחרר פועל בעיר הוד השרון מספר שנים ומכהן כרב קהילת 'מקדש מעט- חי טייב' בעיר הוד השרון ועומד בראש ארגון להפצת יהדות 'קורב אליך' בעיר.

כמו כן הוא משמש כבוחן במבחני הרבנות הראשית לישראל משנת 2017. הוא הוסמך לרבנות על ידי מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, ומחזיק בכושר לרב עיר מהרבנות הראשית לישראל.

הראשון לציון והרב הראשי, הגאון רבי דוד יוסף, שוחח עם הרב אלחרר ובירכו בחום על הבחירה ואמר: "זהו יום בשורה לעיר הוד השרון. הרב ארז הוא תלמיד חכם עצום, המשלב ידיעה עמוקה בתורה עם נועם הליכות וקירוב לבבות".

הראשון לציון הוסיף: "אני סמוך ובטוח כי הוא ינהיג את העיר בחוכמה ובאהבה, ירומם את קרנה של הרבנות, ויפעל לאחדות השורות בין כלל חלקי הציבור. אני מברך אותו שיזכה לסייעתא דשמיא גדולה במלאכת הקודש, להרבות כבוד שמיים ולהאהיב את התורה על הבריות כדרכו של אהרון הכהן - אוהב שלום, רודף שלום ומקרבן לתורה".

מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן בירך אמש: "אני מאמין כי הרב שליט"א ימשיך את מסורת רבני העיר הוד השרון ברבנות העיר ויפעל לחבר את התושבים לעולמה של תורה וינגיש יהדות מסבירה במאור פנים. מינוי רב להוד השרון מעניק יציבות רוחנית וקהילתית, ומאפשר לתושבים ליהנות מהנהגה תורנית ברורה ומחויבת".