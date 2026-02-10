כיכר השבת
מסע הקודש לארה"ב: הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני כבש את הישיבות בפלטבוש

גאב"ד 'עמלי התורה' הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני ביקר ביקור היסטורי במוקדי התורה של ניו יורק • הגאב"ד מסר עשרות שיעורים בהיכלי הישיבות 'עטרת תורה' ו'עטרת', וונפגש עם גדולי ישראל • אלפים נהרו לשמוע את דבר השם ולהתייעץ בענייני השעה • צפו בתיעוד מסיכום המסע שעורר הדים בברוקלין ובפלטבוש (חרדים)

הגרש"י זעפראני בביקור בארה"ב (צילום: באדיבות המצלם)

במסע משמעותי ונרחב שערך גאב"ד "עמלי התורה", הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני ב, נשא הגאב"ד דברים בעשרות מוקדים תורניים. אלפים נהרו לשמוע את שיעוריו ולהתייעץ עמו במגוון נושאים העומדים על הפרק.

בין היתר, נשא הגר"ש זעפראני דברים בפני מאות בני ישיבת 'עטרת תורה' לצעירים בפלטבוש, בראשות הגר"א סיתהון ובנשיאות הגר"י רפול. כמו כן מסר שיעור בישיבה הגבוהה 'עטרת' בנשיאות הגר"י רפול, ועשרות שיעורים ושיחות בפני קהל אברכים ובתי כנסיות ברחבי העיר.

רגע מיוחד נרשם בעת שעלה הגר"ש זעפראני למעונו של הגר"י רפול. השניים שוחחו שעה ארוכה בענייני השעה העומדים על סדר יומה של יהדות ארה"ב, ודנו בהרחבה בדרכי הנהגת הקהילות.

מסעו של הגר"ש זעפראני עורר הדים נרחבים ברחבי ארה"ב, והותיר רושם עז על הקהילות המקומיות שזכו להתחזק מתורתו ומהדרכתו.

