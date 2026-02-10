במסע משמעותי ונרחב שערך גאב"ד "עמלי התורה", הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני בארה"ב, נשא הגאב"ד דברים בעשרות מוקדים תורניים. אלפים נהרו לשמוע את שיעוריו ולהתייעץ עמו במגוון נושאים העומדים על הפרק.

בין היתר, נשא הגר"ש זעפראני דברים בפני מאות בני ישיבת 'עטרת תורה' לצעירים בפלטבוש, בראשות הגר"א סיתהון ובנשיאות הגר"י רפול. כמו כן מסר שיעור בישיבה הגבוהה 'עטרת' בנשיאות הגר"י רפול, ועשרות שיעורים ושיחות בפני קהל אברכים ובתי כנסיות ברחבי העיר.

רגע מיוחד נרשם בעת שעלה הגר"ש זעפראני למעונו של הגר"י רפול. השניים שוחחו שעה ארוכה בענייני השעה העומדים על סדר יומה של יהדות ארה"ב, ודנו בהרחבה בדרכי הנהגת הקהילות.

מסעו של הגר"ש זעפראני עורר הדים נרחבים ברחבי ארה"ב, והותיר רושם עז על הקהילות המקומיות שזכו להתחזק מתורתו ומהדרכתו.