למרות המתיחות הביטחונית

במסירות נפש ובליווי אבטחה: כך הגיע הרב זביחי לקברו של רבי חיים פלאג'י בטורקיה 

בזמן שטורקיה סגורה לישראלים, הרב שלמה זביחי קיבל אישור חריג מהשלטונות להגיע לציונו של רבי חיים פלאג'י זיע"א במלאות 158 שנים לפטירתו • התיעוד מבית הקברות שנפתח בשעת בוקר מוקדמת, מכתב השליחות של עמוד ההוראה, ומומחה הכשרות שחדר למפעלים העוינים כדי לבדוק את הייצור • וגם: הספר החדש שיראה אור בקרוב (חרדים)

מסורת רבת שנים קיימת במוסדות "תפארת רפאל" בתל אביב, לעלות ברוב עם להשתטח על ציונו הקדוש של רבינו חיים פלאג'י זיע"א ביום פטירתו בי"ז בשבט באיזמיר טורקיה ולקיים הילולה המונית. מפאת המתיחות הרבה השוררת בין ישראל לטורקיה, בוטלו כל הטיסות הישירות לטורקיה וההגעה לשם נעשתה קשה. גם בית הקברות היהודי העתיק באיזמיר סגור למבקרים בהוראת השלטונות.

על אף המתיחות הרבה, בשל קשריו עם השלטונות הטורקיים לאורך השנים וראשי הקהילות היהודיות, יוזם ומארגן העלייה ההמונית לציונו של הצדיק ביום פטירתו הרב שלמה זביחי רב יהדות ׳משהד׳ איראן וראש מוסדות ׳תפארת רפאל׳ בתל אביב, קיבל היתר מיוחד גם השנה להגיע לקברו של רבינו חיים פלאג׳י באיזמיר שבטורקיה במלאות 158 שנים לפטירתו של הצדיק. ואכן, הרב זביחי טס במסירות נפש להיות שליח נאמן לאלו שלא יכלו להגיע לקברו של הצדיק, ובית הקברות היהודי העתיק נפתח במיוחד לתפילה בליווי ראשי ואנשי הקהילה היהודית בשעת בוקר מוקדמת מטעמי ביטחון.

לאחר תפילת שחרית בבית הכנסת המקומי באיזמיר "שער השמיים", כינס הרב זביחי את אנשי הקהילה והעמיד לרשותם מיניבוס לציון הקדוש כדי לומר את התפילות הנהוגות על הציון ואמירת הקדיש. כשהגיעו לציון, אחזה התרגשות רבה בקרב אנשי הקהילה שלחלקם זו הייתה הפעם הראשונה בציון הקדוש, ופצחו בשירה מיוחדת הנהוגה בקהילה מימים ימימה, שירי חיבור לצדיקים ואהבת השם בעברית ובטורקית. הרב זביחי הקריא בפניהם על הציון את מכתבו של הרה"ג יצחק זילברשטיין שבו הוא מבקש מהגר"ח פלאג'י להיות שליח בפני הקב"ה ולבקש את ביאת המשיח והגאולה השלימה, ומבטיח לרב זביחי שכשליח מצווה לא יאונה לו כל רע.

השנה, לבקשת אנשי הקהילה היהודית באיזמיר, הביא הרב זביחי ספרי קודש, תהילים חומשים וסידורים וחילקם לאנשי הקהילה ולבתי הכנסת הפעילים. אנשי הקהילה התרגשו מאוד והודו לרב זביחי על פועלו הרב למען הקהילה.

רבני וגופי הכשרות בארץ אשר יודעים שבתקופה זו הרב שלמה זביחי נוסע לטורקיה על אף המתיחות, בשל קירבתו לצדיק וקשריו הענפים שם, בחרו לנצל זאת ובקשו לצרף את אחיינו מומחה הכשרות הרב רפאל מאיר זביחי לנסיעה, ושלחו אותו בשליחות מיוחדת לעבור ולבדוק מפעלים שאליהם לא ניתן להגיע בעת הזו בשל תנאי הביטחון המורכבים. הרב זביחי, מומחה כשרות בעל ניסיון רב, קיבל על עצמו את המשימה המאתגרת, נכנס למפעלים, ביצע בדיקות מקיפות ועמד מקרוב על כל שלב בתהליך, מתוך אחריות כבדה ומחויבות מוחלטת לשמירה על רמת הכשרות הגבוהה ביותר, גם כאשר הדרך לשם רצופה סיכונים ואתגרים.

מנכ"ל מוסדות תפארת רפאל ר' רפאל זביחי מספר לנו על ספר חדש העתיד לצאת לאור בקרוב על ידי המכון להוצאת ספרים וחקר כתבי יד ׳תפארת רפאל׳, ספר ״מעשי חיים״ בו נקבצו מעשיות עובדות הנהגות ותקנות מגדולי ישראל ומרבני וחכמי איזמיר, בתוספת מעשיות ועניינים נפלאים מלוקטים מספרי רבינו חיים פלאג׳י זצוק״ל.

