בזמן שטורקיה סגורה לישראלים, הרב שלמה זביחי קיבל אישור חריג מהשלטונות להגיע לציונו של רבי חיים פלאג'י זיע"א במלאות 158 שנים לפטירתו • התיעוד מבית הקברות שנפתח בשעת בוקר מוקדמת, מכתב השליחות של עמוד ההוראה, ומומחה הכשרות שחדר למפעלים העוינים כדי לבדוק את הייצור • וגם: הספר החדש שיראה אור בקרוב (חרדים)
גם השנה, בצל המתיחות הגואה עם טורקיה, קיבל הרב שלמה זביחי רב יהדות ׳משהד׳ איראן, היתר מיוחד להגיע לפקוד קברו של הצדיק הצדיק רבי חיים פלאג׳י זצוק״ל, בעיירה איזמיר שבטורקיה, במלאות 157 שנים לפטירתו | צפו בתיעוד מטורקיה ומהתפילות בקבר הק' (חרדים)
ספרו של הגאון רבי חיים פלאג'י, כף החיים, אוצר בתוכו חידושים והנהגות רבים בתחומים שונים, החל מהלכות קימה בבוקר והנהגות דרך ארץ ועד להלכות הנוגעות לשמירת שבת כהלכתה ופירושי התפילה | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)