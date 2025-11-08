על רקע סערת חוק הגיוס, המחלוקת הפנים חרדית ועצרת הענק מול הגזירות, סקר מיוחד של מכון 'סופר דאטה' ו'כיכר השבת' בדק את עמדת הציבור החרדי ביחס לתפקוד הפוליטיקאים החרדים בסוגית הגיוס, בסיום המלחמה עד כמה הם מטפלים בבעיות מהשורש, מה וכמה מציק למגזר וגם האם הגיע זמן להחליף ולרענן.

בתוכנית מיוחדת באולפן 'כיכר השבת', בהגשת משה מנס, בהשתתפות ראש המכון אבי וידרמן, הפרשן הבכיר ב'כיכר השבת' ישי כהן, איש החינוך וממקימי הממ"ח הרב בניהו טבילה ואיש המספרים הרב אברהם ובר דנו בסוגיות אקוטיות אלו, הוצגו התוצאות המלאות, הניתוחים והפרשנות. צפו בתוכנית המלאה.

השאלה הראשונה הייתה האם תומך בהסכם לסיום המלחמה כפי שנחתם, עם 48% תומכים, 22% מתנגדים ו-31% ניטרליים.

השאלה הבאה היא שאלת הבחירות. 61% מהציבור החרדי לא מרוצים מתפקוד חברי הכנסת בנושא, "זה לא רק מספר, זה כרטיס צהוב שמערער את הכיסא של כל פוליטיקאי חרדי" הדגיש ישי כהן "שלוש שנים הם הלכו אחרי נתניהו ויריב לוין. לא בנו אסטרטגיה, לא הסבירו, לא חקקו – רק שמו משחה על פצע פתוח. יכלו לפתור את הנושא מזמן".

השאלה הבאה 'עד כמה חברי הכנסת מתנהלים בשקיפות מול הציבור' עם התוצאה של 72% שלא חושבים שישנה שקיפות. הכי גבוה אצל חסידים הכי נמוך אצל ליטאים, "מילא מול הציבור הכללי – אבל מול הציבור החרדי? זה כבר פצע פתוח" אמר אבי וידרמן. מולו הסביר הרב אברהם וובר כי "הם מפחדים לשתף בהצלחות – כי אז הצד השני יגיש בג"ץ. אבל בסוף הציבור לא יודע כלום".

עוד הסקר שאל האם מטפלים בבעיות נקודתיות או בפתרונות מהשורש, 51% נקודתיות בלבד ועוד 16% קצת סך הכל 67% דורשים אסטרטגיה, הרב בניהו טבילה תקף: "במקום להקים תלמודי תורה עם לימודי ליבה ברמה גבוהה – שיכשירו את הילדים לעולם התעסוקה – אנחנו נותנים רק פלסטרים. אותו דבר ביוקר המחייה, באבטלה, בחינוך".

על השאלה הכי ישירה 'האם חברי הכנסת לוקחים אחריות על טעויות ענו 73% שלא. ולסיום 56% מהציבור החרדי רוצים פריימריז במפלגות החרדיות, הכי גבוה אצל חסידים הכי נמוך באגודת ישראל, "כשאני רואה 56% לאורך זמן – זה רק עניין של זמן. גם בשלומי אמונים כבר התחילו תהליך" פירשן אבי וידרמן ואתו הרב טבילה הוסיף ואמר "אנשים צריכים לקחת אחריות – לפחות ברשויות המקומיות. יש אלטרנטיבות חרדיות. הכוח בידיים שלנו".

זאת ועוד. צפו בסקר המלא.