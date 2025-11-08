כיכר השבת
נכשלו במבחן התוצאה ובדרך לשם

כרטיס צהוב לנציגים החרדים: סקר סופר-דאטה חושף זעם רב על גיוס, חוסר שקיפות וטיפול לקוי בבעיות

61% לא מרוצים מההתנהלות בנושא הגיוס, 72% סבורים שהפוליטיקאים לא שקופים כלפי הציבור שלהם, ו-56% דורשים פריימריז | הרב אברהם וובר חושב שלא הייתה להם דרך אחרת וישי כהן תוקף על התוצאה ועל הדרך| הרב טבילה כואב על מצב החינוך ווידרמן מסביר מי חכם | ההבדל בין חסידים וליטאים ועל מה כועסים הספרדים (סופר-דאטה)

6תגובות

על רקע סערת חוק הגיוס, המחלוקת הפנים חרדית ועצרת הענק מול הגזירות, סקר מיוחד של מכון '' ו'כיכר השבת' בדק את עמדת הציבור החרדי ביחס לתפקוד הפוליטיקאים ה בסוגית הגיוס, בסיום המלחמה עד כמה הם מטפלים בבעיות מהשורש, מה וכמה מציק למגזר וגם האם הגיע זמן להחליף ולרענן.

בתוכנית מיוחדת באולפן 'כיכר השבת', בהגשת משה מנס, בהשתתפות ראש המכון אבי וידרמן, הפרשן הבכיר ב'כיכר השבת' , איש החינוך וממקימי הממ"ח הרב בניהו טבילה ואיש המספרים הרב אברהם ובר דנו בסוגיות אקוטיות אלו, הוצגו התוצאות המלאות, הניתוחים והפרשנות. צפו בתוכנית המלאה.

השאלה הראשונה הייתה האם תומך בהסכם לסיום המלחמה כפי שנחתם, עם 48% תומכים, 22% מתנגדים ו-31% ניטרליים.

השאלה הבאה היא שאלת הבחירות. 61% מהציבור החרדי לא מרוצים מתפקוד חברי הכנסת בנושא, "זה לא רק מספר, זה כרטיס צהוב שמערער את הכיסא של כל פוליטיקאי חרדי" הדגיש ישי כהן "שלוש שנים הם הלכו אחרי נתניהו ויריב לוין. לא בנו אסטרטגיה, לא הסבירו, לא חקקו – רק שמו משחה על פצע פתוח. יכלו לפתור את הנושא מזמן".

השאלה הבאה 'עד כמה חברי הכנסת מתנהלים בשקיפות מול הציבור' עם התוצאה של 72% שלא חושבים שישנה שקיפות. הכי גבוה אצל חסידים הכי נמוך אצל ליטאים, "מילא מול הציבור הכללי – אבל מול הציבור החרדי? זה כבר פצע פתוח" אמר אבי וידרמן. מולו הסביר הרב אברהם וובר כי "הם מפחדים לשתף בהצלחות – כי אז הצד השני יגיש בג"ץ. אבל בסוף הציבור לא יודע כלום".

עוד הסקר שאל האם מטפלים בבעיות נקודתיות או בפתרונות מהשורש, 51% נקודתיות בלבד ועוד 16% קצת סך הכל 67% דורשים אסטרטגיה, הרב בניהו טבילה תקף: "במקום להקים תלמודי תורה עם לימודי ליבה ברמה גבוהה – שיכשירו את הילדים לעולם התעסוקה – אנחנו נותנים רק פלסטרים. אותו דבר ביוקר המחייה, באבטלה, בחינוך".

על השאלה הכי ישירה 'האם חברי הכנסת לוקחים אחריות על טעויות ענו 73% שלא. ולסיום 56% מהציבור החרדי רוצים פריימריז במפלגות החרדיות, הכי גבוה אצל חסידים הכי נמוך באגודת ישראל, "כשאני רואה 56% לאורך זמן – זה רק עניין של זמן. גם בשלומי אמונים כבר התחילו תהליך" פירשן אבי וידרמן ואתו הרב טבילה הוסיף ואמר "אנשים צריכים לקחת אחריות – לפחות ברשויות המקומיות. יש אלטרנטיבות חרדיות. הכוח בידיים שלנו".

זאת ועוד. צפו בסקר המלא.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (43%)

לא (57%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
להעיף את כולם ולהביא במקומם צעירים מוכשרים, אנשי אמת, שטובת הציבור לנגד עיניהם.
גדּליה
מה הקשר צעירים? צריך אנשים שמחוברים לשטח.
בועז
3
טבילה תחזור בתשובה תתעסק בציבור הדתי לאומי תפסיק להחריב את החינוך הטהור והציבטר החרדי יש לך חסכים מהילדות תלך לטיפול
חרדי לא נחיתי
2
השר אמסלם טען אצל כספית וסגל כי אלפים עובדים עבור קטאר קצינים חברות ומפעלים. המשטר פשע ודמים משמן בכסף קטארי. למה בא טבח לאחר אסון מירון והתמוטטה החומה נותרים עירומים ובדד בכיכר סדום.
דור מרגלים קץֶ זעווה
1
וזה עוד בלי התלמידים המובהקים של אריה ברשויות המקומיות ואם מרן יקום מקברו דבר הראשון יעיף
קונים אותנו בתמונה של מרן
הכותב של כל התגובות הוא אותו בן אדם ..כיכר השבת לא מתאים לכם
אלי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסופר דאטה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר