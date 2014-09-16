61% לא מרוצים מההתנהלות בנושא הגיוס, 72% סבורים שהפוליטיקאים לא שקופים כלפי הציבור שלהם, ו-56% דורשים פריימריז | הרב אברהם וובר חושב שלא הייתה להם דרך אחרת וישי כהן תוקף על התוצאה ועל הדרך| הרב טבילה כואב על מצב החינוך ווידרמן מסביר מי חכם | ההבדל בין חסידים וליטאים ועל מה כועסים הספרדים (סופר-דאטה)
נכון, ביקשתי מכם טובה, אבל אחרי שרצתי אחריכם והתבזיתי, הקב"ה בעצמו טיפל בעניין, וסידר אותו על הצד היותר טוב. אלא שאתם, שלוחי הציבור, לא מעודכנים, וממשיכים עדיין לעדכן אותי ש"העניין בטיפול", ושאתם במגעים נמרצים עבורי, עם הגורם שכבר לא רלוונטי בעניין (דעות)