כיכר השבת
תושבי בורו פארק שפשפו עיניהם: הרבי מצאנז קלויזנבורג נצפה בסיור פתע

תושבי בורו פארק שפשפו השבוע עיניהם בתמיהה, כאשר בעיצומו של יום חול, נצפה האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, כשהוא מהלך ברחובה של עיר ללא הודעה מוקדמת. עד מהרה נודע, כי האדמו"ר יצא לסיור מיוחד במתחם הבנייה החדש של מוסדותיו הקדושים, השוכן ממול לבית מדרשו הגדול בשכונה | כשהגיע האדמו"ר למקום, נכנס לסיור מעמיק, כשהוא מתעניין בפרטי ההתקדמות ובחזון הבניה העתידית | לסיור הצטרפו ראשי הנהלת המוסדות, אשר הציגו בפני האדמו"ר את שלבי הבנייה (חסידים)

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור בבנייני המוסדות (צילום: באדיבות המצלם)
