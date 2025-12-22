חשד למטען סמוך לבית כנסת: באחד מבתי הכנסת בציריך שבשווייץ גילו בשבת בבוקר, צמוד לחלונות בית הכנסת גלון עם כ-50 ליטר בנזין.

החשד שמדובר במטען חבלה התעורר לאחר שנראה היה כי הגלון עם הבנזין הונח מעל ערמת חול, מה שעורר חשש שמתחת לכך הוטמן מטען.

האירוע החל כאשר מאבטחי חברת האבטחה המאבטחת את בתי הכנסת בציריך, ערכו סיור מסביב לבית הכנסת וגילו את הגלון עם הבנזין.

המשטרה שהוזעקה למקום הגיעה במהירות ובכוחות גדולים, ולאחר התייעצות עם המשטרה הוחלט לפנות את בית הכנסת מיד לאחר תפילת שחרית, עוד לפני אמירת ההלל.

ילד חרדי בן 6 איבד את הכרתו בביתו | פונה במצב אנוש לבית החולים קובי רוזן | 11:21

המשטרה סגרה את כל האיזור לתנועה והרחיקה את העוברים ושבים, כשבמקביל החלו לבדוק את מצלמות האבטחה של בית הכנסת ואלו שמוצבות מחוץ לבניין.

במצלמות, גילו השוטרים כי בני זוג מוסלמים, הגיעו בסביבות השעה 01:30 בלילה, ולאחר שווידאו שוב ושוב כי אין נפש חיה באזור ואף אחד לא רואה את מעשיהם, הם הניחו בסמוך לבית הכנסת את הגלון עם הבנזין, ולאחר מכן נמלטו מהמקום.

מבדיקות המשטרה שנעשו למספר הרכב בו הגיעו השניים, התברר כי מדובר ברכב שכור. בדיקה מהירה שנערכה מול חברת ההשכרה העלתה כי הרכב נשכר עם רישיון מזויף.

בשלב זה, כוחות המשטרה עדיין מנהלים מרדף אחרי החשודים, בניסיון לאתרם ולברר האם מדובר באירוע טרור.

בחסדי שמים, האירוע הסתיים לאחר שהמשטרה וחוקרי המעבדה לזיהוי פלילי הגיעו למקום ושללו הטמנת מטען חבלה מתחת לחול. גלון הבנזין פונה מהמקום ובית הכנסת נפתח מחדש תחת אבטחה כבדה.