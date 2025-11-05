בעיצומם של ימי השמחה שטריימל ומחול: האדמו"ר מבאיאן בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך ביקור רב רושם ערך השבוע האדמו"ר מבאיאן במעונו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך לרגל ימי השמחה - ימי שבע הברכות לנכדו החתן, עב"ג הכלה נכדת הגאון רבי אליהו שטרנבוך זצ"ל, גאב"ד אנטווערפן, ואחיו של הגר"מ | לכבוד השמחה חבש הפוסק שטריימיל על ראשו, ובסיום מסיבת הלחיים פצח במחול נלהב עם האדמו"ר, ובהמשך עם החתן ושאר המחותנים | צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 16:52