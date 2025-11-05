שטריימל ומחול: האדמו"ר מבאיאן בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך
ביקור רב רושם ערך השבוע האדמו"ר מבאיאן במעונו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך לרגל ימי השמחה - ימי שבע הברכות לנכדו החתן, עב"ג הכלה נכדת הגאון רבי אליהו שטרנבוך זצ"ל, גאב"ד אנטווערפן, ואחיו של הגר"מ | לכבוד השמחה חבש הפוסק שטריימיל על ראשו, ובסיום מסיבת הלחיים פצח במחול נלהב עם האדמו"ר, ובהמשך עם החתן ושאר המחותנים | צפו בתיעוד (חסידים)
עולם התורה עוקבים בדריכות - דיון הלכתי נדיר ויוצא דופן מתנהל בימים אלו בכתב בין גדולי הדור: ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, לבין האדמו"ר מצאנז. זאת, לאחר שהאדמו"ר הגיב במכתב הערה על תמיהה שהעלה הגר"ד לנדו באסיפת ראשי ישיבות בסוכות | השבוע, מגיע הדיון התורני לשיאו הזמני עם פרסום מכתב התגובה המלא של הגר"ד לנדו בעלון 'אהלי מועד', כאשר בסיומו נרשמה חותמת מפתיעה המעידה על הסכמה והערכה: "כך מסתברא כמש"כ רום מעלתו שליט"א" | המכתב המלא (חרדים - חסידים)
ביקור רב רושם ערך השבוע האדמו"ר מבאיאן במעונו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך לרגל ימי השמחה - ימי שבע הברכות לנכדו החתן, עב"ג הכלה נכדת הגאון רבי אליהו שטרנבוך זצ"ל, גאב"ד אנטווערפן, ואחיו של הגר"מ | לכבוד השמחה חבש הפוסק שטריימיל על ראשו, ובסיום מסיבת הלחיים פצח במחול נלהב עם האדמו"ר, ובהמשך עם החתן ושאר המחותנים | צפו בתיעוד (חסידים)
חסידי תולדות אברהם יצחק נצפו הבוקר (רביעי) מקיימים מנהג הקפות עם ארבעת המינים סביב ציון הרשב"י במירון, כסגולה לרפואת רבם, האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, המאושפז בימים אלו בבית החולים הדסה • האדמו"ר אשר קשור בכל נימי נפשו לתנא האלוקי, מרבה לפקוד את הציון הקדוש מעת לעת, וכעת באו תלמידיו לעורר רחמי שמים מרובים בציון לרפואתו, ע"פ תורת הסוד עם ארבעת המינים (חסידים)
בלב עיר התורה והחסידות בני ברק, נהרס אתמול בית המדרש ההיסטורי של חסידי אלכסנדר, לקראת התחלת בניית מרכז עולמי חדש בן 8 קומות עם 700 מקומות ישיבה | זקני החסידים דמעו, והאדמו"ר המריא לארה"ב | צפו בתיעוד (חסידים)
בטיש לחיים שערך השבוע ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, לרגל הנחת תפילין לנכדו יקירו, הרחיב ראש הישיבה בדברות קודש, כשהוא מסביר במתק לשון קודשו את הקשר המיוחד בין חמור לתפילין תוך שהוא משלב גג על גג פלפול נאה על פרשת העקדה | בסיום הדברים התייחס ראש הישיבה אל חבריו של חתן המצוות (חסידים)
בחצה"ק 'שבט הלוי' נערכה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרב אברהם אליהו וואזנר, ולהרה"צ בעריש שנייבאלג בן האדמו"ר מזידטשוב ב"פ, וחתן האדמו"ר מנדבורנה חיפה אשר כובד בסנדקאות | לאחר הברית, הסבו האדמו"רים למסיבת לחיים יחדיו (חסידים)
לקראת שמחת נישואי בנו, החתן הרב יוחנן טווערסקי, עם הכלה בת אחיו הרה"צ פנחס טווערסקי, ביקר האדמו"ר מסקווירא מב"פ במעונם של 26 מגדולי אדמו"רי ארה"ב, להזמינם אחר כבוד להשתתף ולפאר את שמחתו הגדולה | בכל ביקור, קידמו האדמו"רים את האדמו"ר בכבוד גדול, והרחיבו בשיחה אודות ימי השמחה בחצרות צדיקים משנות דור | צפו בתיעוד (חסידים)
שמחה פורצת גבולות בבורו פארק | הזמר החסידי, מושי רוזנברג, הצליח להיכנס לארה"ב, לחגוג בשמחת נישואי בנו היתום | לשמחה הופיע במיוחד מארה"ק, מורו ורבו, האדמו"ר מסערט ויז'ניץ |כל הפרטים על הדרמה, המאבק והשמחה המרגשת כאן ב'כיכר' (חרדים)
קהל מכובד נטל חלק בשמחת בר המצווה לנכדי האדמו"רים מקומרנא ארזי הבירה ולעלוב ירושלים, חתן המצוות בנו של הרב אברהם מרדכי סאפרין | בין המשתתפים נצפו אב"ד סלונים ביתר, אב"ד קאלוב ביתר, וכן שלל אדמו"רים ורבנים מגזע הקודש לבית לעלוב | ביום השמחה הניח חתן המצוות תפילין לראשונה אצל זקנו, אשר אף ערך 'טיש לחיים' מיוחד לאחר התפילה | צפו בתיעוד (חסידים)
בעיה"ק ירושלים נחגגה שמחת בר המצווה לבן הרב אלימלך וייס, משב"ק ויד ימינו של האדמו"ר מקרעטשניף י-ם | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של רבנים ואישי ציבור, ובראשם האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, שאף ערך טיש לחיים מיוחד לרגל השמחה, וחילק פירות לברכה למשתתפים | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק אמש בשמחת בית צדיקים, שמחת נישואי נכדם של האדמו"רים מערלוי וקאסוב ויז'ניץ, החתן בן הרה"ג ר' שלום צבי סופר, עב"ג הכלה בת הרה"ג טוביה ליברמן, בן הרה"ג ר' יהושע ליברמן ראש ישיבת 'שומרי החומות', וחתן הגה"צ רבי דב וייס, גאב"ד קריית צאנז בירושלים | השמחה נחוגה עד השעות הקטנות של הלילה באודיטוריום העירוני בבני ברק (חסידים)
לאור מצבו הקשה של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, יתאספו היום מאות מחסידיו לעצרת תפילה והתעוררות לקרוע שערי שמים לרפואתו השלימה והמהירה בתוך שאר חולי ישראל | העצרת הענק תתקיים בראשות המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן (חסידים)
מעמד ייחודי נערך בחצר הקודש 'שבט הלוי', כשמאות בחורים סיימו לימוד בעיון של 'חמישה חומשי תורה' עם פירוש רש"י, כפי תקנת הקודש של האדמו"ר. במעמד שולבה גם חלוקת תעודות ופרסים לבחורים שנבחנו על מאות דפי גפ"ת|במרכז המעמד הופיע האדמו"ר משבט הלוי, ונשא את המשא המרכזי לפני תלמידיו (חסידים)
במוצאי שבת האחרון נחגג, במעמד הוד, סיום מסכת קידושין על ידי תלמידי המכינה לישיבה קטנה של מוסדות סאטמר בוויליאמסבורג. את המעמד האדיר פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מסאטמר, שאף נשא את המשא המרכזי | בהמשך עברו התלמידים לקבלת תשורה נאה על עמלם בתורה (חסידים)
באתרא קדישא מירון שבתו במהלך השבת האחרונה, מאות אברכי קהילת המתמידים, כמסורת זה רבות בשנים | במהלך השבת ציינו שבע שנים להסתלקותו של מורם ורבם הגה"צ רבי יהודה לייב מינצברג זצ"ל | צפו בתיעוד מערב שב"ק ומצאתה (חסידים)
עשרות חסידים ואנשי מעשה חגגו במוצאי שבת האחרון, שמחת הפארפשיל לרגל נישואי החתן, בן האדמו"ר מראחוב, עב"ג נכדת האדמו"ר מבית יצחק דספינקא | השמחה הגדולה נחוגה בהיכל בית המדרש של החסידות בלב רמת גן, בהשתתפות נכבדה של כלל אדמו"רי המשפחה שחגגו בשמחה זו במקום שמחת הנישואין שתתקיים ביום חמישי השבוע בארה"ב (חסידים)
הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, בנו הגדול של האדמו"ר מויז'ניץ, ואב"ד החסידות, הגיע היום לביקור בזק של מספר שעות בלונדון הבירה, לנחם אבלים את הנגיד הרבני רבי משה פסח הירשלר, היושב שבעה על פטירת אביו, הגה"ח רבי שמעון הירשלר זצ"ל, מחשובי רבני העיר | צפו בתיעוד וסיקור מהביקור (חסידים)
כשהגיע הבעל שם טוב הקדוש למז'יבוז', רבי זאב וולף וחברו רבי דוד פורקעס התנגדו לבעש"ט הקדוש, ורק לאחר שנכחו בגדולתו וקדושתו העצומה של הבעש"ט הקדוש - הפכו לחסידיו | מאמר מיוחד לזכרו של רבי זאב, שהיום יום ההילולה שלו (חסידים)
לקראת שמחת נישואי נכדו, פקד האדמו"ר מספינקא בראש קהל עדתו את הכותל המערבי, לשפוך שיח שהכל יתנהל כשורה ושהזיווג יעלה יפה בשעה טובה ומוצלחת | בסיום התפילה פצח הרבי בריקוד עם נכדו החתן כשהחסידים שעמדו כגורן מסביב הריעו בתרועה לכבוד שמחת בית צדיקים נעלה זו (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד דחסידי זוועהיל בשכונת 'בית ישראל' בירושלים נערכה שמחת ברית המילה לנכדו של הגה"צ רבי שמואל דוד גולדמן, גאב"ד זוועיהל, ונין להגאון רבי מרדכי אויערבאך, רב קהילת 'אביר יעקב' סאדיגורה בת"א | מהאדמו"ר מזוועהיל השוהה בארה"ב נבצר להשתתף בשמחה שהייתה משולבת עם שמחת ש"ב לנכדת הגר"מ אויערבאך, ונכד האדמו"ר מבאיאן (חסידים)
0 תגובות