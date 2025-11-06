כיכר השבת
עם הכלה בת הדיין

החתן מבאבוב 45 הגביה את הגארטיל בסאטמר והתארס ל'מזל טוב' 

בקול רינה וישועה באהלי צדיקים נחגגה ברוב ששון שמחת הווארט והתנאים לחתן נכד האדמו"ר מבאבוב 45, בן לבנו הרה"צ ר' שלום אונגר, חתן האדמו"ר מאלכסנדר ב"פ, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' חיים אהרן אונגר, דומ"ץ ביהמ"ד 'לב אהרן' סאטמר בוויליאמסבורג, בן הגה"צ רבי שלום גרשון אונגר, וחתן הרה"ג ר' ישראל מנדל ווייס | שמחת הווארט התקיים בביתו של הסבא האדמו"ר מבאבוב 45, ושמחת התנאים התקיימה בביהמ"ד 'לב אהרן' בוויליאמסבורג | במהלך השמחה נערכו סדר קבלת הקניין, והחתן הגביה את הגארטיל בקניין סודר כנהוג לעת זו | צפו בתיעוד (חסידים)

שמחת הווארט והתנאים לנכד האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אייזיק י. - שלמה כ"ץ)
