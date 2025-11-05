מאורע תורני יוצא דופן ומעורר עניין רב מתרחש בימים אלו בין שניים מגדולי הדור: ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, והאדמו"ר מצאנז. השניים מנהלים דיון הלכתי עמוק, המשתקף במדור "משיבי מלחמה שערה" המתפרסם בעלון השבועי של מכון "אהלי מועד".

הדיון החל למעשה עוד בחג הסוכות, כאשר הישיבה הגאון רבי דוב לנדו, ערך ביום הראשון של חול המועד סוכות, מעמד מיוחד בסוכתו, עם גדולי ראשי הישיבות ומרביצי התורה, דיינים ורבני קהילות, שם דנו במשך שעה וחצי בהלכה ובאגדה בסוגיות החריפות שבש"ס. המעמד אף הועבר בזמן אמת בשידור חי כאן ב'כיכר השבת'.

הרבנים הגאונים, התאספו בסוכתו של ראש הישיבה ברחוב הרב שר 15 כשסביב ביתו התקבצו רבבות רבבות של צורבים צעירים ומבוגרים מכל שכבות הציבור החרדי שהגיעו יחד לראות את חיבת התורה ולשמוע את הדיונים שעסקו בענייני דיומא.