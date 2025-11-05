מאורע תורני יוצא דופן ומעורר עניין רב מתרחש בימים אלו בין שניים מגדולי הדור: ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, והאדמו"ר מצאנז. השניים מנהלים דיון הלכתי עמוק, המשתקף במדור "משיבי מלחמה שערה" המתפרסם בעלון השבועי של מכון "אהלי מועד".
הדיון החל למעשה עוד בחג הסוכות, כאשר הישיבה הגאון רבי דוב לנדו, ערך ביום הראשון של חול המועד סוכות, מעמד מיוחד בסוכתו, עם גדולי ראשי הישיבות ומרביצי התורה, דיינים ורבני קהילות, שם דנו במשך שעה וחצי בהלכה ובאגדה בסוגיות החריפות שבש"ס. המעמד אף הועבר בזמן אמת בשידור חי כאן ב'כיכר השבת'.
הרבנים הגאונים, התאספו בסוכתו של ראש הישיבה ברחוב הרב שר 15 כשסביב ביתו התקבצו רבבות רבבות של צורבים צעירים ומבוגרים מכל שכבות הציבור החרדי שהגיעו יחד לראות את חיבת התורה ולשמוע את הדיונים שעסקו בענייני דיומא.
המעמד המיוחד היה בצורה כזו שאחד שואל וכולם מנסים לתרץ, כאשר ראש הישיבה מתבל את דבריו בניחוח מיוחד עם סיפורים מרתקים ומעניינים ממרחבי הש"ס ומהדורות הקודמים בניחוחות פולין וליטא, במהלך הדיון העלה ראש הישיבה מספר תמיהות וספקות חריפים בעניינים הלכתיים שונים.
בתגובה ישירה לתמיהות אלו, הופיע בעלון השבועי של המכון מכתב הערה שנכתב על ידי האדמו"ר מצאנז. האדמו"ר נכנס לעובי הקורה והתייחס במישרין לאחת התמיהות שהעלה הגר"ד לנדו, תוך הצגת עמדתו ההלכתית המנומקת. פרסום מכתב תגובה רשמי מגאון חסידי כה בכיר על דברי ראש ישיבה ליטאי, עורר עניין רב וסקרנות בעולם התורה.
השבוע, בפרשת "וירא", מגיע הדיון התורני לשיאו הזמני: בעלון "אהלי מועד" שיופיע בסוף השבוע יתפרסם מכתב התגובה המלא של הגאון רבי דב לנדו, לדברי האדמו"ר מצאנז.
בסיום תגובתו, מעניק הגר"ד לנדו חותמת מרתקת על דברי האדמו"ר, המעידה על כבוד והסכמה הלכתית:, 'כך מסתברא כמש"כ רום מעלתו שליט"א'".
סיום זה מדגיש את כבוד התורה ההדדי בין ראשי הישיבות ואדמו"רי החסידות, ואת הניסיון המשותף להגיע לחקר האמת ההלכתית, תוך מתן כבוד מלא לכל עמדה. ההתכתבות הכתובה מספקת חומר תורני עיוני יקר ערך ללומדים ומחזקת את הקשר בין חלקי עולם התורה השונים.
0 תגובות