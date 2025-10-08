בשעה זו (רביעי) החל מעמד האדיר של ׳ריתחא דאורייתא׳, הקבלת פני רבו ושמחת יו"ט אצל ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו ברחוב הרב שר 15 בבני ברק. "כיכר השבת" מעביר את המעמד בשידור חי

מעמד ה׳ריתחא דאורייתא׳ התחיל בשעה 18.30 בדיוק בסוכת רה״י, שם יתאספו עשרות מגדולי ראשי הישיבות רבנים ויושבים על מדין ויעסקו בדברי תורה והלכה עם גדול הדור, כאשר הדברים יועברו לאלפי המשתתפים בחוץ באמצעות מסכי ענק,

בסיום המעמד צפוי הרב לנדו לצאת אל במת ענק שהוכנה בחוץ ויעסוק בדברי תורה יחד עם אלפי המשתתפים ושמחת יום טוב בליווי כלי שיר וזמר ובעלי מנגנים.