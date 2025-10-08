כיכר השבת
עם הקבלת פני רבו | צפו

LIVEשידור חי ממעמד 'ריתחא דאורייתא' של ראש ישיבת סלבודקא הגר"ד לנדו

לאור הצלחת המעמד בשנה שעברה, גם השנה יועבר מעמד 'ריתחא דאורייתא' של ראש ישיבת סלבודקא בשידור חי מסוכת ראש הישיבה במעונו ברחוב הרב שר 15 בבני ברק, המעמד עם גדולי ראשי הישיבות והרבנים | הצטרפו לשידור (חדשות חרדים)

מעמד "ריתחא דאורייתא" והקבלת פני רבו במעונו של הגר"ד לנדו - בשנה שעברה (צילום: דניאל נפוסי)

צפו בשידור החי

בשעה זו (רביעי) החל מעמד האדיר של ׳ריתחא דאורייתא׳, הקבלת פני רבו ושמחת יו"ט אצל ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו ברחוב הרב שר 15 בבני ברק. "כיכר השבת" מעביר את המעמד בשידור חי

מעמד ה׳ריתחא דאורייתא׳ התחיל בשעה 18.30 בדיוק בסוכת רה״י, שם יתאספו עשרות מגדולי ראשי הישיבות רבנים ויושבים על מדין ויעסקו בדברי תורה והלכה עם גדול הדור, כאשר הדברים יועברו לאלפי המשתתפים בחוץ באמצעות מסכי ענק,

בסיום המעמד צפוי הרב לנדו לצאת אל במת ענק שהוכנה בחוץ ויעסוק בדברי תורה יחד עם אלפי המשתתפים ושמחת יום טוב בליווי כלי שיר וזמר ובעלי מנגנים.

