בג"ץ אילוסטרציה ( צילום: בית המשפט העליון )

ברקע הסער הציבורית סביב התנהלות הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, בג"ץ ידון בעתירות שדה תימן ביום שלישי הקרוב בשעה 9:00. הרכב השופטים יכלול את יעל וילנר, אלכס שטיין וגילה כנפי-שטייניץ. את שר המשפטים יריב לוין ייצג עורך דין פרטי - ציון אמיר.

בג"ץ יצטרך כעת להכריע בין שתי העתירות שסותרות אחת את השנייה: עתירה אחת קוראת להרחיק את היועמ"שית גלי בהרב-מיארה מליווי החקירה, בעוד השנייה קוראת לפסול את החלטתו של שר המשפטים להטיל את הליווי על נציב תלונות הציבור על שופטים אשר קולה. עתירה אחת הוגשה בדרישה לברר את ניגוד העניינים האפשרי בו מצויה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה. העותרים, בהם ארגון לביא וחבר הכנסת אביחי בוארון ממפלגת הליכוד, טענו כי עלול להיווצר מצב בו בהרב-מיארה "תחקור את עצמה", גם אם פרקליטות המדינה תהיה אמונה על הטיפול בפרשה ללא מעורבות רשמית של היועמ"שית. חבר הכנסת בוארון מסר לפני מספר ימים: "היועצת המשפטית לממשלה והכפופים לה כולל פרקליט המדינה צריכים להפנים שהפעם הם לא יחקרו את עצמם וינקו את עצמם מענן החשדות המרחף מעליהם כפי שעשו עד היום. אין לנו ספק שבית המשפט יבהיר להם זאת באופן חד משמעי".

( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

במקביל, אמש בשעת ערב הסתיימה בדיקת הנייד שאותר בחוף בהרצליה, ונקבע סופית כי הוא שייך לפצ"רית, כך עלה מבדיקתו במשטרה. לאחר מכן נמסר כי התחילה בדיקת החומרים המצויים בנייד.

כזכור, לאחר שיועמ"שית משרד המשפטים קבעה כי היא אכן עשויה להיות בניגוד עניינים, בהרב-מיארה הודיעה ביום חמישי אחרי חצות כי תיסוג מטיפול בפרשה, וביקשה להעביר את הסמכות לפרקליטות. מנגד, שר המשפטים יריב לוין הבהיר כי הסמכות בידיו, ומינה את נציב תלונות הציבור על השופטים, אשר קולה, להחליף אותה.

בהמשך השופט בדימוס קולה קיבל על עצמו התפקיד, וזאת לאחר שנועץ ביועמ"ש המשרד שטענה כי אין מניעה חוקית לכך שיקבל על עצמו תפקיד זה, ורק לאחר מכן הבהיר כי בהיותו עובד ציבור יפעל בכפוף לכל דין. "אפעל אך ורק בהתאם להנחיית בג"צ, ככל שתהיה כזו", מסר.

השופט בדימוס אשר קולה ( צילום: דוד כהן / פלאש 90 )

אלא העניין לא נעצרה כאן. הערב דווח כי נציב תלונות הציבור על השופטים, אשר קולה, שמונה על ידי שר המשפטים יריב לוין לבחון את סוגיית טיוח פרשת הדלפת סרטוני ההתעללות בשדה תימן, פתח בעימות מול המשטרה לאחר שדרש לעיין בחומרי החקירה. מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, דחה את בקשתו, אך קולה ממשיך להתעקש כי סמכותו מאפשרת לו גישה למסמכים.

על פי הדיווח ב'הארץ', המתיחות בין הצדדים גברה בעקבות חוות הדעת שפרסמה ביום חמישי, היועצת המשפטית של משרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק. מיד לאחר פרסום המסמך, פנה קולה להנהגת המשטרה וביקש לקיים פגישה דחופה עם ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, לצורך עיון בחומרי החקירה. לדבריו, כתב המינוי שהוענק לו על ידי השר לוין מקנה לו את מלוא הסמכויות הנדרשות לכך, גם מבלי להמתין להכרעת בג"ץ.

למרות שהמפכ"ל הבהיר אתמול כי המשטרה לא תשתף עמו פעולה בשלב זה, קולה שב ומדגיש כי בכוונתו לפעול לפי סמכותו. הוא טוען כי אין כל בסיס לעכב את הגישה שלו לחומרי התיק וכי עמדתו נתמכת מבחינה משפטית. לדבריו, "בג"ץ לא קיבל החלטה אחרת. אין כל מניעה חוקית לשתף עימי פעולה".