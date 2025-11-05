הפרשה סביב הפצ"רית לשעבר, אלוף-משנה יפעת תומר־ירושלמי, ממשיכה להכות גלים ולהסעיר את המערכת הצבאית והמשפטית.

תומר־ירושלמי נחקרה בחשד למרמה, שיבוש מהלכי משפט והפרת אמונים, כשבמקביל מתנהל החקירה במתקן ביטחוני סגור – הרחק מעיני הציבור – כדי לשמור על סודיות מלאה.

במהלך הדיון בבית משפט השלום בתל אביב ביקשה תומר־ירושלמי להשתתף בווידאו בשל מצבה האישי והבריאותי, בקשה שאושרה חלקית בלבד.

בית המשפט האריך את מעצרה, החלטה שאושרה גם בערעור למחוזי. בינתיים, החוקרים ממשיכים לגבות עדויות, בהן גם עדותה החדשה של מקורבת לשעבר שהציתה את הפרשה.

במסגרת אותה עדות עלו טענות נוספות, הפעם גם נגד התובע הצבאי הראשי לשעבר, אלוף-משנה מתן סולומש, שנעצר אף הוא. לדבריו בחקירה, נחשף לפרשה רק לאחר ההדלפה, אך החוקרים בודקים כעת אם היה מעורב בשלבים מוקדמים יותר.

במקביל, נמשך המרדף אחר מכשיר הטלפון הנייד של תומר־ירושלמי – שנעלם ימים ספורים לפני פתיחת החקירה. גורם ביטחוני המעורה בפרטים מסר כי “הטלפון לא הושלך לים כפי שסברו תחילה, אלא הועבר למקום בטוח”.

לדבריו, ייתכן שהקצינה לשעבר הספיקה לגבות תכנים רגישים לעננים דיגיטליים, כולל התכתבויות עם בכירים במערכת הציבורית.

פרקליט הצמרת עו"ד ציון אמיר התייחס היום (רביעי) בחריפות לפרשה במהלך ראיון לרדיו צפון. לדבריו, “זו איננה עוד חקירה – זו דרמה אמיתית במסדרונות הכוח של ישראל. ראינו את שמגר יושב פעם על אותו כיסא, והיום מתברר עד כמה גבוהה ההתרסקות”. אמיר השווה את האירועים לפרשת קו 300 והזהיר מפני "חתול ששומר על השמנת - המערכת חוקרת את עצמה, הציבור רואה – והאמון נעלם”.

לדבריו, הדרך היחידה לשיקום אמון הציבור היא במינוי גורם חיצוני לתפקיד הפצ"ר הבא: “לא עוד מינויים פנימיים. נדרש אדם שלא גדל במערכת, שמסוגל לנקות מבפנים בלי פחד”.

אמיר סיים באזהרה קשה: “מדובר לא רק במשבר משפטי אלא במשבר ערכי. צה"ל תמיד נשען על מוסר, דוגמה אישית ואמון הציבור. כשהיסודות האלו מתערערים – אין מדובר בעוד פרשה, אלא באיום על עצם הדנ"א המוסרי של הצבא”.