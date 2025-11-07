כיכר השבת
זווית נוספת

העיתונאי מעריך: האם 'מציאת' הטלפון הנייד של הפצ"רית - תרגיל חקירה?

האם מציאת האייפון של יפעת תומר ירושלמי, אכן מפוברק - אבל מכיוון אחר? רועי ינובסקי מעלה את האפשרות שמדובר בכלל בתרגיל חקירה של המשטרה (חדשות)

רועי ינובסקי (צילום: מתוך שידורי כאן חדשות)

סערת מציאת הטלפון הנייד של יפעת תומר ירושלמי: רועי ינובסקי, ראש התחום הפלילי בתאגיד השידור הישראלי, מפרסם בחשבון שלו ברשת החברתית X, תיאוריה מעניינת.

תחילה הוא מבהיר: "תפקידנו כעיתונאים לדווח עובדות ולא השערות או ספקולציות, אולם אירוע מציאת הטלפון מעלה יותר מדי סימני שאלה ולכן אחרוג מהמנהג הזה".

הוא מביא את האפשרויות הקיימות: "האפשרות הראשונה היא שהטלפון נשאר שם מיום ראשון. האם סביר שטלפון יישאר כך כל כך הרבה זמן במצב כזה ואף אחד לא יצליח לאתר אותו עד הבוקר?

"אפשרות שניה, שזה אכן הטלפון של הפצ"רית ושמקורב אליה או אדם אחר הביא לשם את הטלפון כמה שעות קודם לכן.

"אפשרות שלישית היא שמדובר בתרגיל חקירה של צוות החקירה במשטרה.

רועי מסביר, כי "למשל, אם המשטרה רוצה להבין לאן נעלם הטלפון ויש לה חשודים פוטנציאליים והיא במעקב אחריהם (האזנות, מצלמות נסתרות ברכב), היא יכולה לשתול את הטלפון בחוף/מים באופן שיייצר דיווחים בתקשורת לפיו הטלפון נמצא ולראות מה ההתנהגות של החשודים הפוטנציאליים".

לסיום הוא מדגיש: "האם יש לי מידע על כך? לא. אבל אמרתי כבר מלכתחילה שמדובר במקרה כל כך חריג שפה אני חורג ממנהג המידע היבש ומעלה כמה אפשרויות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (85%)

לא (15%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר