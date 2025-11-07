סערת מציאת הטלפון הנייד של יפעת תומר ירושלמי: רועי ינובסקי, ראש התחום הפלילי בתאגיד השידור הישראלי, מפרסם בחשבון שלו ברשת החברתית X, תיאוריה מעניינת.

תחילה הוא מבהיר: "תפקידנו כעיתונאים לדווח עובדות ולא השערות או ספקולציות, אולם אירוע מציאת הטלפון מעלה יותר מדי סימני שאלה ולכן אחרוג מהמנהג הזה".

הוא מביא את האפשרויות הקיימות: "האפשרות הראשונה היא שהטלפון נשאר שם מיום ראשון. האם סביר שטלפון יישאר כך כל כך הרבה זמן במצב כזה ואף אחד לא יצליח לאתר אותו עד הבוקר?

"אפשרות שניה, שזה אכן הטלפון של הפצ"רית ושמקורב אליה או אדם אחר הביא לשם את הטלפון כמה שעות קודם לכן.

"אפשרות שלישית היא שמדובר בתרגיל חקירה של צוות החקירה במשטרה.

רועי מסביר, כי "למשל, אם המשטרה רוצה להבין לאן נעלם הטלפון ויש לה חשודים פוטנציאליים והיא במעקב אחריהם (האזנות, מצלמות נסתרות ברכב), היא יכולה לשתול את הטלפון בחוף/מים באופן שיייצר דיווחים בתקשורת לפיו הטלפון נמצא ולראות מה ההתנהגות של החשודים הפוטנציאליים".

לסיום הוא מדגיש: "האם יש לי מידע על כך? לא. אבל אמרתי כבר מלכתחילה שמדובר במקרה כל כך חריג שפה אני חורג ממנהג המידע היבש ומעלה כמה אפשרויות".