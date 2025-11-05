אם התצפיתנית שנפלה בטבח הנורא לא מצליחה לפרוץ לה לאייפון

מירה חג'ג', אמה של התצפיתנית סמל אביב חג'ג' הי"ד, שנפלה במוצב נחל עוז בבוקר שמחת תורה תשפ"ד, במתקפת הפתע של חמאס על אזרחי ישראל, חשפה, בפוסט שפרסמה, כי מנסה לפרוץ למכשיר הטלפון של בתה, אך איננה מצליחה לעשות זאת.

"זקוקה לחוכמת ההמונים בנושא סלולרי", היא כתבה לצד תמונה של בתה הי"ד. "אולי מכאן תבוא הישועה".

והיא פירטה וסיפרה: "הסלולרי של אביב. נעול. הסלולרי של אביב מונח על המדף בספריה בתוך מעטפה לבנה ועליה מדבקה מצמררת עם המספר האישי, הדרגה והשם שלך אהובה שלי ושתי אותיות לא נתפסות על הדעת.

"יש שם, על המדף, כמה מעטפות כאלה. בתוך כל מעטפה פריט או מסמך אחר, שהובאו בזמנים אחרים, סמל לכאוס המוחלט ששרר עם האנשים שנעלמו ועם הציוד שלהם שנבזז, נשרף או נאסף תחת אש.

"והיו מי שתפקידם היה לשבת מול ערימות ציוד ולשייך אותו לאנשים שהכירו. לפעמים לפי הריח. סרט בפני עצמו. את הסלולרי של אביב, אייפון 13, קיבלנו אחרי כחודש.

"מסך מנופץ לרסיסים, חלק אחורי עם קרע ענק וכתמי דם. סמל לזוועה שהתחוללה במיגונית במוצב נחל עוז. עוד סרט בפני עצמו. במעבדה טיפלו בחרדת קודש בחיבורים הפנימיים של המכשיר".

האימא המשיכה: "אבל לאביב היה קוד. ואחרי שתיים שלוש ניסיונות הפסקנו כדי שלא יינעל. לכל העולם פנינו: שב״כ, חברות סייבר, להב 433, אפל, עד המטה באירלנד הגענו והרבה אנשים טובים שניסו לעזור.

"בשלב מאוחר יותר הטלפון ננעל מעצמו ואין אפשרות להיכנס/לפרוץ אותו. לגיבוי בענן הצלחנו להיכנס אבל הגיבוי היה בהיקף מועט. הכל שם בטלפון, תמונות, סרטונים, הודעות, חיים שלמים. חיבורים פנימיים של הנפש".

היא חתמה: "אז מי שיכול לסייע או מי שמכיר משהו שיכול לסייע, אשמח שתפנו אליי אולי מכאן תבוא הישועה".

סמר אביב חג'ג' הייתה בת 19 בנפילתה. היא הייתה בבסיס בנחל עוז בשעת המתקפה ונכנסה למיגונית עם חברותיה. היא הספיקה ליצור קשר עם אימה והתנצלה על שגרמה לה לחלל שבת.

בהודעה האחרונה שכתבה, בשעה 7:38 אביב ביקשה תפילה: "יהיה בסדר אימוש, בעזרת ה', תקראו תהילים". לאחר מכן נותק הקשר עמה. כעבור ארבעה ימים התקבלה ההודעה על נפילתה.