אימו של איתי חן חושפת את החולצה שאיתה הוחזר הלילה בארון

( צילום: Miriam Alster/Flash90 )

משפחתו של סמ״ר איתי חן הי״ד, שגופתו הושבה לישראל אתמול, נשאה הערב (רביעי) הצהרה לתקשורת. במהלכה הציגה אמו חולצה דומה לחולצה שאיתה הוחזר בארון.

״הלב שלי שבור:, אמרה האימא, "אין שמחה בלקבל את הילד שלך למנוחת עולמים, אבל יש הקלה ויש מנוחה לנשמה. שלי ושלו. כל משפחות החטופים החללים זכאיות למינימום הזה ממדינת ישראל, קבר לאהוביהם". היא סיפרה על הימים והלילות ללא שינה שהסתיימו. היא הציגה את החולצה, חולצת נוער של המש"צים, שאיתה הוחזר בנה בארון. "הוא אהב את החולצה הזו", היא אמרה. בנוסף חזר עם סרבל הטנק שלו. "אסור לנו לחזור לימי השיסוי", היא הוסיפה. "בואו נחלים, נחזיר את כולם הביתה ונתחיל בתקומה שלנו ושל כל עם ישראל. בואו נמשיך להתאחד, נמשיך להרעיד את הלב, עד שכל חטוף ישוב הביתה, עד שכל החיילים האהובים שלנו יחזרו הביתה.

ארונו של איתי חן בידי לוחמי צה"ל ברצועה ( צילום: דובר צה"ל )

"אנו ממשיכים להיאבק עד החטוף האחרון. לא ננוח, לא נשכח ולא נפסיק להיאבק על סגן הדר גולדין גיבור ישראל עד שישוב הביתה. גם רס"ל רן גואילי, מני גודארד, ליאור רודאיף, דרור אור, ג'ושוע מולל וסותטיסאק רינטלאק צריכים לחזור הביתה״.

רובי חן, אביו של סמ״ר איתי חן הי״ד אמר: ״שנתיים של מאבק, שנתיים של לילות ללא שינה, של עצב אינסופי ואי וודאות שניקרה וחצבה בנפשנו, הגיעו לקיצם עם השבתו של איתי בני הביתה. גיבור ישראל, סמל ראשון איתי חן ה' ייקום דמו.

איתי חן הי"ד ( צילום: באדיבות המשפחה )

"איתי נחטף מהטנק ביחד עם סרן דניאל פרץ ז"ל ועם מתן אנגרסט, ייבדל לחיים ארוכים, שחזר אלינו לפני שלושה שבועות. חברם הנוסף לצוות פרץ הוא תומר ליבוביץ ז"ל, שנפל גם הוא בשבת הארורה. לא נלחמנו רק על איתי, אלא על כך שלא משאירים אף אחד מאחור.

"לפיכך, אנחנו לא נחדול ולא נעצור את המאבק. מי שמכיר אותי יודע שלאורך כל הדרך שאלתי רק שאלה אחת- מתי יגיע החטוף האחרון. על כן, אנחנו משפחת חן, נמשיך במאבק עד החטוף האחרון״.