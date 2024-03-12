משרד רה"מ וצה"ל הודיעו כי במכון לרפואה משפטית הושלם הליך זיהוי החלל החטוף איתי חן הי"ד, לאחר שהושב אמש משבי ארגון הטרור חמאס | איתי נפל בעת שלחם בטנק, בקרב בנחל עוז, בבוקר מתקפת הפתע בשמחת תורה | חמאס מחזיק בגופות של שבעה חללים חטופים, מתוכם שני עובדים זרים | משרד רה"מ: "חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם" (חדשות, ארץ)
יותר מחמישה חודשים אחרי הטבח: הממצאים מצביעים על כך שהלוחם איתי חן בן ה-19, שנלקח בידי מחבלים בבוקר שמחת תורה והוגדר כחטוף, נרצח וגופתו בידי אנשי ארגון הטרור ברצועת עזה | צה"ל הציג היום למשפחה ממצאים שאישרו את הרציחה (חדשות)