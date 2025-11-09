בבית העלמין הצבאי בקריית שאול ליוו היום (ראשון) למנוחת עולמים את לוחם השריון סמל ראשון איתי חן הי"ד, שנחטף לעזה והושב לישראל בימים האחרונים.

״איתי, איך אפשר לעמוד מול הקבר שלך ולהרגיש הקלה ואולי אפילו שמחה שאחרי 760 יום חזרת אלינו? שמחה שהיא ליד ובמקביל לכאב של איבוד חלק מהגוף שלי, חלק מהנשמה שלי", פתח האבא.

"אמא ואני תמיד תהינו בציפייה איך תגדל ומה תעשה בחיים שלך כי היה לך כל כך הרבה פוטנציאל בכל כך הרבה תחומים. ואז הגעת לצבא ושוב אתה מצטיין ומורעל אמיתי, מצטרף לצוות פרץ ומתקבל למלא"ר, שהוא ראשי תיבות של מלך האריות וכמו מסדר מיוחד ומובחר שאמון על סוד גדול אתה לא מספר לי מה אתם עושים.

"לסוד אולי קוראים מלא"ר אבל המלכים והאריות של היום הארור בהיסטוריה שלנו לא הייתה איזו טכנולוגיה חדשנית. האריות הייתם אתם, שעמדתם בקו החזית הכי קדמי, הכי מסוכן, שהלכתם קדימה לתוך תופת רותחת, מנהלים את הקרב של החיים, קרב גיבורים להציל כמה יותר אזרחים ישראלים מגורל אכזר. אתה, וצוות פרץ, ועוד לוחמים בודדים שהיו שם בשש עשרים ושש בבוקר, אתם יצאתם קדימה, היישרתם מבטכם, הסתכלתם לשליחי השטן בלבן של העיין, עד שבשוך היום, הם השפילו מבטם".

האבא המשיך: "כמה מטרים ממקום המנוחה שלך, בבית העלמין הקדוש הזה, קבור חבר הצוות שלך תומר ליבוביץ ז"ל. בזכותו, בזכותך ובזכות עוד מאות לוחמים גיבורים נוספים ממלחמת 7.10 ולא, לא נקרא למלחמה הארורה הזו "מלחמת התקומה", נכתב בדמכם פרק גבורה ייחודי שעוד רבות יסופר עליו בהיסטוריה של מדינת ישראל. ופה אני רוצה לפנות לשר אופיר סופר, נציג הממשלה.

"קודם כל, מכל חברי הממשלה אתה הכי מסמל בעיני המשפחה שלנו את הערכים של היהדות שגדלנו עליהם ובגלל זה אתה כאן היום, כמו שהיית פה ביום שישי כנציג הממשלה בלוויה של גיבור ישראל עומר נאוטרה הי"ד. מפה, אני מבקש ממך, כשחבריך לממשלה שוכחים מהם הערכים האמיתיים של היהדות, ואתה רואה את אלו שמחפשים את שלושת הכפים - כבוד במקום ענווה, כוח במקום עזרה לזולת, כסף וקומבינות מהקופה הציבורית במקום "ואהבת לרעך כמוך". אני מבקש ממך, תביא אותם לפה ותקרא לי ואנו נסתובב ביחד במקום הקדוש הזה ונבקר את חממי ושאר הגיבורים ונאפס להם את הצורה".

האבא המשיך: "איתי, כששאלנו אותך אם לא מסוכן, אמרת לנו שאתה הכי מוגן בטנק ועד היום לא היה לוחם מלא"ר שנהרג ואמרת שאתה לא מקנא באותם מחבלים מטומטמים שילחמו נגדכם. אבל טעית הבן הגיבור שלי. כי המפקדים שלך הטעו אותך, ואמרו לך שהקרב המשמעותי הבא הולך להיות בצפון ולא בעזה. הפוליטיקאים שלנו גם נתנו לחמאס מוטיבציה לתקוף כי הם לא רצו להקשיב למפקדי הצבא שבאו ואמרו להם שסכנה בפתח למדינת ישראל וצריך לאחד את השורות ולהוריד את גובה הלהבות בשיח הציבורי".

הוא המשיך ואמר: "ופה מעל הקבר שלך, אני מבטיח לך, אמא ואבא ועוד רבים נרדוף אחרי אלו האשמים ששמו אותך בבסיס לא מוגן ובלי תגבורת באותו שבת ארורה ואת המפקדים שנשארו מאחור ולא באו להילחם איתכם, וגם הפוליטיקאים שהיו אמורים להיות המבוגר האחראי, והאחראים העליונים לביטחון מדינת ישראל. אנחנו נרדוף את כולם ולא נפסיק עד שיחייבו אותם, תחת שבועה, לתת לכל עם ישראל תשובות, ולשאת באחריות שלהם, הכל במסגרת ועדת חקירה ממלכתית. לא רק חיינו עצרו ב7 באוקטובר, אלא חייהם של משפחות רבים מהנופלים והנרצחים, וחייהם של אלפי פצועי צה"ל, להם אנו כולנו חייבים כל כך הרבה. אומה שלמה עומדת עכשיו וממתינה לתשובות, מחכה שהצדק גם ייראה וגם יעשה עם האשמים באסון.

"איתי – אתה היית חלק מדור חדש של ציוניות, דור שלצער כולם, וליגון העצום שלנו, נאלץ לחשל את הציונות שלו באש, ובדם ובהמון הקרבה. קבעת לחברים שלך שנותרו מאחור סטנדרטים גבוהים, שיסייעו להם לבנות מדינה ערכית יותר, מדינה שמקדשת את החיים והערבות ההדדית, באמת מקדשת, לא רק כמס שפתיים.

"אפשר וצריך לבנות פה משהו אחר ואנחנו נהיה פה לדאוג שזה יקרה, נהיה פה כדי לוודא שההקרבה שלך וזו של שאר הגיבורים והאריות לא תהיה לשווא. אי אפשר להקטין את החשכה אבל אפשר להגדיל קצת את האור שאיתי השאיר".

לדבריו, "לאורך שנתיים של מאבק ופגישות בלי סוף, אמרנו כל העת, החזרתו של איתי תהיה מעשה של הצלת חיים. וכך קרה - חזרתו של איתי הצילה את החיים של המשפחה שלי. וכך צריך לקרות עם כל המשפחות שיקיריהן טרם שבו, גם את החיים של המשפחות הללו צריך להציל. משפחות החטופים החללים צריכים את יקיריהם חזרה ובטח משפחת גולדין שהפכה לסמל של אצילות ומבקש סליחה שלא הייתי איתם במאבק 9 שנים לפני המלחמה הארורה שלנו. הניצחון במלחמה הזו הוא קודם כל ההחלטה האמיצה והקשה היום - ולהחזיר את אחרון החטופים, שזו ראשית הצירים להפוך דף לעתיד טוב יותר, ואז להתחיל חשבון נפש אמיתי, שהוא תנאי מקדים לחידוש אמון העם בממשלה שלו. אני מתפלל שיהיו מספיק מנהיגים ראויים במדינה שיידעו להוביל למקום הנכון הזה.

"איתי – אני מבקש סליחה שלקח שנתיים להחזיר אותך. אני מתחייב בפניך - אנחנו נבוא בחשבון עם אלו שאומרים שאי אפשר היה להחזיר אותך קודם ואלו שבגלל שגררו רגליים משיקולים ששנות אור בינם ובין ביטחון המדינה , 42 חיילים ואזרחים ישראלים שנחטפו בחיים חזרו בארון. נגמרו לנו הספקות. אנחנו מוצאים מעט נחמה בכך שלא סבלת בשבי ועכשיו יש לנו מקום להיות בו איתך מתי שאנו רוצים. מהמקום הזה ננסה למצוא את הכוחות להתקדם לפרק הבא בחיים שלנו. אבא ואמא נפרדים ממך, גיבור ישראל, מלך האריות שלנו, סמ״ר איתי חן - מספר אישי 9268698 ומצדיעים לך״.