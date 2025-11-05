כיכר השבת
אחרי 760 ימים

החלל החטוף איתי חן הי"ד הושב לישראל | שבעה חללים חטופים מוחזקים בידי חמאס ברצועת עזה

משרד רה"מ וצה"ל הודיעו כי במכון לרפואה משפטית הושלם הליך זיהוי החלל החטוף איתי חן הי"ד, לאחר שהושב אמש משבי ארגון הטרור חמאס | איתי נפל בעת שלחם בטנק, בקרב בנחל עוז, בבוקר מתקפת הפתע בשמחת תורה | חמאס מחזיק בגופות של שבעה חללים חטופים, מתוכם שני עובדים זרים | משרד רה"מ: "חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם" (חדשות, ארץ)

איתי חן הי"ד (צילום: באדיבות המשפחה)

בתום הליך הזיהוי במכון לרפואה משפטית, זוהתה גופתו של החלל החטוף איתי חן הי"ד, 760 ימים לאחר שנלקחה בשבי .

חמאס העביר אמש (שלישי) לידי הצלב האדום גופת חלל חטוף שהועברה לידי צה"ל ושב"כ ברצועה ומשם למכון לרפואה משפטית באבו כביר.

לאחר חצות לילה נמסר מלשכת ראש הממשלה: "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה״ל למשפחתו של החטוף החלל, לוחם השריון סמ״ר איתי חן הי״ד, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו.

"ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת חן ושל כל משפחות ה החללים".

ארונו של איתי חן בידי לוחמי צה"ל ברצועה (צילום: דובר צה"ל)

לאחר שחרור חן הי"ד, חמאס מחזיק בעוד שבעה גופות של חללים חטופים, ביניהם שני עובדים זרים. בלשכת רה"מ הדגישו: "ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם".

סמל ראשון איתי חן ז״ל שירת כלוחם בגדוד 77, עוצבת סער מגולן. על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, איתי נפל בעת שלחם בטנק, בקרב בנחל עוז בבוקר מתקפת הפתע בשמחת תורה ונחטף על ידי ארגון הטרור חמאס. איתי הי"ד,

בן 19 בנופלו, בתאריך ה-10 במרץ 2024 נקבע מותו. הותיר אחריו הורים ושני אחים.

מצה"ל נמסר: "צה״ל משתתף בצער המשפחה, ממשיך להשקיע את כלל המאמצים בהשבת החטופים החללים ונערך להמשך מימושו של ההסכם.

"חמאס נדרש לעמוד בחלקו בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים על מנת להשיב את החטופים החללים למשפחותיהם ולקבורה ראויה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר