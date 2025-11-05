איתי חן הי"ד ( צילום: באדיבות המשפחה )

בתום הליך הזיהוי במכון לרפואה משפטית, זוהתה גופתו של החלל החטוף איתי חן הי"ד, 760 ימים לאחר שנלקחה בשבי ארגון הטרור חמאס.

חמאס העביר אמש (שלישי) לידי הצלב האדום גופת חלל חטוף שהועברה לידי צה"ל ושב"כ ברצועה ומשם למכון לרפואה משפטית באבו כביר. לאחר חצות לילה נמסר מלשכת ראש הממשלה: "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה״ל למשפחתו של החטוף החלל, לוחם השריון סמ״ר איתי חן הי״ד, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו. "ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת חן ושל כל משפחות החטופים החללים". הרמטכ"ל זמיר "מוכן לשקול" את הוצאת המחבלים הנצורים ברפיח - בתנאי אחד ב. ניסני | 04.11.25

ארונו של איתי חן בידי לוחמי צה"ל ברצועה ( צילום: דובר צה"ל )

לאחר שחרור חן הי"ד, חמאס מחזיק בעוד שבעה גופות של חללים חטופים, ביניהם שני עובדים זרים. בלשכת רה"מ הדגישו: "ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם".

סמל ראשון איתי חן ז״ל שירת כלוחם בגדוד 77, עוצבת סער מגולן. על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, איתי נפל בעת שלחם בטנק, בקרב בנחל עוז בבוקר מתקפת הפתע בשמחת תורה ונחטף על ידי ארגון הטרור חמאס. איתי הי"ד,

בן 19 בנופלו, בתאריך ה-10 במרץ 2024 נקבע מותו. הותיר אחריו הורים ושני אחים.

מצה"ל נמסר: "צה״ל משתתף בצער המשפחה, ממשיך להשקיע את כלל המאמצים בהשבת החטופים החללים ונערך להמשך מימושו של ההסכם.

"חמאס נדרש לעמוד בחלקו בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים על מנת להשיב את החטופים החללים למשפחותיהם ולקבורה ראויה".