כיכר השבת
שימו לב

ברקע פרשת הפצ"רית: עדכון חשוב של האקדמיה ללשון העברית

ההסתבכות של יפעת תומר ירושלמי, הביאה את האקדמיה ללשון העברית לפרסם עדכון חשוב: מה בדיוק מצאה האזרחית בים? (מעניין)

יפעת תומר ירושלמי יוצאת מהמעצר (צילום: פלאש90)

בעקבות מציאת הטלפון הנייד של יפעת תומר ירושלמי, בדיוק בזמן שחרורה למעצר בית, מפרסמת האקדמיה ללשון העברית עדכון חשוב ברשתות החברתיות.

הפוסט המלא

"הטלפון הנייד של הפצ"רית אותר, ואנחנו רק רוצים להזכיר: טלפון נייד ולא "פלאפון".

ולמה רבים קוראים לו "פלאפון"? כי חברת פלאפון הייתה הראשונה ששיווקה טלפונים ניידים בישראל והיא הצליחה להטמיע בפי רבים את שם המותג לטלפונים ניידים בכלל.

מדובר בתופעה מוכרת לבלשנים – שמות של מותגים מסחריים חודרים לשפה והופכים לשם כללי, ולעיתים מחליפים בקרב הדוברים את מקומה של המילה התקנית.

כך גם השם "טיטול" הוא שם מסחרי של חיתולים חד־פעמיים שהיו נפוצים בארץ,

וגם ארטיק וקרטיב היו במקור שמות מסחריים של חֲבָרוֹת לייצור שלגונים בשנות החמישים של המאה הקודמת".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (51%)

לא (49%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר