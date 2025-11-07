ברקע פרשת הפצ"רית: עדכון חשוב של האקדמיה ללשון העברית

בעקבות מציאת הטלפון הנייד של יפעת תומר ירושלמי, בדיוק בזמן שחרורה למעצר בית, מפרסמת האקדמיה ללשון העברית עדכון חשוב ברשתות החברתיות.

"הטלפון הנייד של הפצ"רית אותר, ואנחנו רק רוצים להזכיר: טלפון נייד ולא "פלאפון".

ולמה רבים קוראים לו "פלאפון"? כי חברת פלאפון הייתה הראשונה ששיווקה טלפונים ניידים בישראל והיא הצליחה להטמיע בפי רבים את שם המותג לטלפונים ניידים בכלל.

מדובר בתופעה מוכרת לבלשנים – שמות של מותגים מסחריים חודרים לשפה והופכים לשם כללי, ולעיתים מחליפים בקרב הדוברים את מקומה של המילה התקנית.

כך גם השם "טיטול" הוא שם מסחרי של חיתולים חד־פעמיים שהיו נפוצים בארץ,

וגם ארטיק וקרטיב היו במקור שמות מסחריים של חֲבָרוֹת לייצור שלגונים בשנות החמישים של המאה הקודמת".