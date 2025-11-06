במשטרה מתכוונים לשחרר מחר את הפצ"רית לשעבר בתנאים מגבילים

במשטרה מתכוונים לשחרר את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, האלופה יפעת תומר ירושלמי, בתנאים מגבילים מחר - אחרי מספר ימי חקירה ומעצר. כך דווח הערב (חמישי) בכאן חדשות.

עוד דווח כי מוקדם יותר היום ערכה המשטרה, בהתאם לצו בית משפט ובמסגרת התקדמות החקירה, חיפוש במשרדי הפרקליטות הצבאית.

יצויין כי אתמול האריך בית משפט השלום בתל-אביב את מעצרה של הפצ"רית לשעבר בשלושה ימים - עד יום שישי, בהתאם לבקשת המשטרה.

בתוך כך החקירה מתקדמת. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, צפויה להימנע ממעורבות ישירה בחקירת הפרשה. ההחלטה מגיעה בעקבות חוות דעת שהגישה היועצת המשפטית של משרד המשפטים, יעל קוטיק, לבית המשפט העליון במסגרת עתירה שהוגשה לבג"ץ.

בחוות הדעת ציינה קוטיק כי קיים ניגוד עניינים מהותי, ועל כן נכון ובריא שהיועצת לממשלה תתרחק מהליך החקירה כדי להבטיח את עצמאותו. "אין בכך כדי להטיל דופי או לנקוט עמדה ביחס למעורבותה של היועמ"שית בהליך", כתבה קוטיק, "כל מטרת העמדה היא לשמור על עצמאות החקירה".

המהלך מגיע על רקע ביקורת ציבורית גוברת ועתירה שהוגשה לבג"ץ, הדורשת את הדחתה של בהרב־מיארה מהטיפול בפרשה. מוקדם יותר היום נענה השופט נעם סולברג, סגן נשיא בית המשפט העליון, לבקשת היועצת להאריך את מועד הגשת תגובתה לעתירה, עד השעה 22:00.

בשלב זה, נמסר כי החקירה תישאר בידיה של הפרקליטות בלבד, ללא מעורבותה הישירה של בהרב־מיארה. עם זאת, השר יריב לוין, שהביע עמדות קודמות בנוגע להעברת הטיפול לגורם מחוץ לפרקליטות, הודיע כי הטיל את החקירה על השופט בדימוס אשר קולה.

גורם בחקירה צוטט אתמול אומר לחדשות 12 כי בקרוב צפוי הגשת כתב אישום נגד הפצ"רית לשעבר.