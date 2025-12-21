סערה פוליטית-כלכלית בעקבות המלצות צוות ממשלתי להחזיר את "מס הרכוש" על מגרשים שאינם מנוצלים לבנייה. לפי התוכנית, בעלי מגרשים ריקים יידרשו לשלם מדי שנה מס בגובה של 1% עד 1.5% משווי הקרקע. המטרה הרשמית: להילחם בתופעת הנדל"ן הקפוא ולתמרץ בנייה.

אלא שלפי דיווחו של העיתונאי אמיתי גזית ב'כלכליסט', בדיונים המקצועיים נרשמה התנגדות חריגה: מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן – איש חסידות גור שמונה לתפקידו בהסכמת הנהגת החסידות – היה היחיד שהתנגד להצעה.

האינטרס הכלכלי בארסוף הקשר שבין ההתנגדות המקצועית לנכסי החסידות עומד במרכז החשיפה. לפי הנתונים, האדמו"ר מגור מחזיק בבעלותו הפרטית 19 מגרשים ביישוב היוקרתי ארסוף, בשטח כולל של כ-20 דונם. שווי מ"ר ביישוב נאמד בכ-15 אלף שקלים, מה שמעמיד את שווי נכסי האדמו"ר על כ-300 מיליון שקלים.

במידה והמס היה מאושר, האדמו"ר היה נאלץ להיפרד מכ-4.5 מיליון שקלים מדי שנה כ"קנס" על אי-בנייה במגרשים. עוד נחשף כי רק בינואר האחרון (2024) מכר האדמו"ר שטח של כ-2.1 דונם ביישוב בתמורה ל-32 מיליון שקלים.

היסטוריה של ביטול חובות זו אינה הפעם הראשונה שנציגי החסידות בממשלה עוסקים במיסוי הקרקעות הללו. ב'כלכליסט' מזכירים כי כבר בשנת 2002, ח"כ יעקב ליצמן, שכיהן אז כיו"ר ועדת הכספים, הוביל מהלך שאפשר מחיקת חובות עבר למס רכוש. נסח הטאבו של המגרשים בארסוף מעיד כי על הקרקעות רבצו בעבר חובות מס, שבוטלו או צומצמו בעקבות הלחצים שהופעלו באותה תקופה.

מנכ"ל משרד השיכון, מורגנשטרן, טוען מנגד כי התנגדותו נובעת משיקולים מקצועיים בלבד, וכי הטלת מס כזה היא צעד שגוי שאינו תורם לפתרון משבר הדיור אלא רק מכביד על השוק.

הצוות מעריך כי שווי המגרשים הפנויים בישראל עומד על כ-800 מיליארד שקלים. הטלת מס בשיעור של 1.5% על קרקעות אלו עשויה להזרים לקופת המדינה כ-12 מיליארד שקלים בכל שנה.

על פי ההצעה, כל קרקע שנוצלו בה פחות מ-10% מזכויות הבנייה תיחשב כ"פנויה" ותחויב במס, תוך ניסוח חוק קשיח שימנע פרצות ופטורים, אלא שדווקא מול הצורך הלאומי הגבוה, נרשמה התנגדות חריגה. העיתונאי אמיתי גזית חשף ב'כלכליסט' כי יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון המזוהה עם חסידות גור, היה הקול היחיד בוועדה שהתנגד למהלך.

ממשרד הבינוי והשיכון נמסר: "למשרד הבינוי והשיכון אין ולא היתה התנגדות עקרונית להטלת מסים, לרבות על בעלי קרקעות. עם זאת, חשוב להדגיש כי הגדלת היצע הדיור מושגת בתמריצים והסרת חסמים וזהו הכלי האפקטיבי ביותר להאצת הבנייה"

עוד הוזכר: "לפיכך, עמדת מנכ״ל המשרד, בשם גורמי המקצוע ובמסגרת תפקיד המשרד בוועדה, היא לבחון ולהציג את השפעת המהלכים על שוק הדיור בכללותו. בהתאם לכך הוצגה בוועדה עמדתנו לפיה מיסוי קרקעות מתגלגל בסופו של דבר אל רוכשי הדירות ועלול להביא לעליית מחירים. נדגיש כי ניסיון העבר והבדיקות שביצע המשרד מלמדים כי קיים קשר שלילי בין מיסוי קרקע להגדלת היצע הדיור ומסים כשלעצמם אינם מקדמים בניית דירות".