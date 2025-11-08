ברוך דיין האמת: מבית החולים שיבא בתל השומר מגיעה הערב (מוצאי שבת קודש) הידיעה המעציבה והקשה על פטירתו הפתאומית בדמי ימיו, של הרה"ח ר' יעקב דוד ברים ז"ל, מחשובי חסידי באיאן, שעבר אירוע מוחי פתאומי והוא בן 47 בפטירתו.

המנוח ז"ל נולד בט"ו תמוז תשל"ח לאביו הרה"ח רבי ישראל ברים זצ"ל, מחשובי חסידי באיאן ומזקני הקהילה בביתר עילית, בנו של הגאון רבי יהושע העשיל ברים זצ"ל, ראש ישיבת 'תפארת ישראל' - רוז'ין ולאמו תחי', בת הרה"ח ר' יעקב דוד ויזניצר ז"ל, מנכ"ל מוסדות ויז'ניץ.

בבחרותו למד בישיבת 'תפארת ישראל' באיאן בירושלים. בהגיעו לפרקו נשא את רעייתו שתחי' בתו של יבלחט"א הרב יואל יוסף בוקסבוים מרחובות.

יחד בנה את ביתו בעיר החסידות בהרי יהודה ביתר עילית, ובהמשך עבר לעיר התורה והחסידות בני ברק.

לפרנסתו היה צלם חסידי באירועים בחצרות האדמו"רים. היה מופלא במעלותיו, אדם טוב לבריות וכולם אהבו אותו בהיותו מאיר פנים לכל אחד ואחד. בכל רגע פנוי בשמחה היה פותח ספר ומשלים עוד מסדר לימודו.

הקפיד ונזהר כל חייו שלא לדבר בשעת התפילה בבית הכנסת, ורבים קיבלו על עצמם להתחזק לרפואתו שלא לדבר כלל בבית הכנסת בשעת התפילה אך למגינת כל לב הוא השיב את נשמתו ליוצרה.

המנוח ז"ל הותיר אחריו את אמו תחי', רעייתו ושבעה ילדים מתוכם רק שלושה ילדים שזכה להשיא.

מסע הלוויה הערב (מוצאי שבת קודש, פרשת וירא) בשעה 22:00 מביתו ברחוב חזון איש 23 בבני ברק לבית החיים באלעד שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.