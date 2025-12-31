מאות תושבי בני ברק, ותלמידי 'תלמוד תורה' שתילי זיתים', מלווים בשעה זו (רביעי) למנוחות את המחנך הדגול רבי מאיר אזולאי זצ"ל, מי ששימש במשך עשרות שנים כדמות חינוכית מרכזית וכמפקח בתלמוד תורה 'שתילי זיתים' בעיר. המנוח הלך לעולמו בבית החולים 'מעייני הישועה' בגיל 62, לאחר שהתמודד בייסורים עם מחלה קשה.

מכריו מספרים על דמות שכל מהותה הייתה חינוך ילדי ישראל. בשל סמיכות מגוריו לתלמוד תורה, הפך המוסד למשוש חייו ולביתו השני ממש. רוב שעות היממה שהה בין כותלי הת"ת, כשהוא מקדיש את כל מרצו לחינוך התלמידים, ופונה לביתו הפרטי למנוחת שינה בלבד. הקשר שלו למקום לא היה רק מקצועי, אלא קשר נפשי עמוק של מי שראה בטיפוח הדור הבא את שליחות חייו.

המנוח נולד בכ"ב חשוון תשכ"ב לאביו הרה"צ רבי עמרם אזולאי זצ"ל. בהגיעו לפרקו נשא את רעייתו שתחי', בתו של הצדיק רבי זבולון אללוף זצ"ל, ממייסדי סמינר 'אור החיים' בבני ברק.

במשך שנים רבות העמיד אלפי תלמידים לאהבת תורה ויראת שמיים. הוא נודע כמי שנושא כל תלמיד ותלמיד בליבו "כאשר ישא האומן את היונק", תוך שהוא מאיר פנים לכל אחד, מקטן ועד גדול. אוזנו הייתה קשובה לנשברי לב, והוא שימש עבור תלמידיו כאב רחום ומעודד. לצד עבודתו החינוכית, היה גריס באורייתא תדירא, ושקוע בלימוד התורה בכל רגע פנוי.

בשנים האחרונות נזדכך בייסורים קשים ומרים, אותם קיבל באהבה ובאמונה תמימה, כשהוא ממשיך לדאוג לענייני הת"ת ככל ששעתו אפשרה לו. הוא הותיר אחריו משפחה לתפארת, בנים וחתנים תלמידי חכמים הממשיכים את דרכו.

הלווייתו תצא היום, יום רביעי, בשעה 13:00 בצהריים, מרחבת תלמוד תורה 'שתילי זיתים' ברחוב חידושי הרי"ם בבני ברק – המקום שהיה מרכז חייו – לעבר בית החיים באלעד שם ייטמן.

בני המשפחה יושבים שבעה בביתו ברחוב דמשק אליעזר 2 בבני ברק.

ת.נ.צ.ב.ה.