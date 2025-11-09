יושב ראש ש"ס, ח"כ אריה דרעי, התבטא במהלך שיחה עם אחד מרבני המפלגה, כי הסיבה האמיתית למפלתה הגדולה של הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי - הייתה העובדה שהיא זו שדחפה למעצר תלמידי הישיבות.

לדברי ח"כ דרעי, כפי שצוטט בביטאון המפלגה: "תראו איך הבורא מנהל את העולם. אותה פרקליטה צבאית הייתה מהמובילות והדוחפות למעצר בני ישיבות, היא עמדה בחוד החנית של המאבק נגד לומדי התורה, זו שהאיצה בשלטונות הצבא לעצור יותר ויותר בני ישיבות.

"היא למעשה גרמה, מבלי להתכוון, לארגון עצרת התפילה, היא יצרה את כוח תפילת הרבים שבקע רקיעים ובכך, הביאה בעצמה למפלתה הגדולה".

כזכור, בית משפט השלום בתל אביב שחרר בסוף השבוע את תומר ירושלמי, למעצר בית למשך עשרה ימים.

בנוסף, לבקשת המשטרה, נאסר עליה ליצור קשר עם יתר המעורבים בפרשה במשך 55 ימים.

תומר ירושלמי, שהודתה במעורבות בהדלפה, השתתפה בדיון באמצעות "זום" מכלא נווה תרצה. היא חשודה בעבירות של מרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה, שיבוש מהלכי משפט ומסירת ידיעה בידי עובד ציבור.

היא הפקידה ערבות בסך 20 אלף שקל - ללא דרישה לאיסור יציאה מהארץ או הפקדת דרכון.

בדיון הוצגו לבית המשפט פרטי החקירה שהתבצעה בימים האחרונים. נציג המשטרה ציין כי מאז הארכת המעצר הראשונה "צוות החקירה פעל לבצע עשרות פעולות וגביית עדויות וניתן לומר שהחשד נגד החשודה התחזק משמעותית. עילת השיבוש מרחפת לכל אורך הדרך, עוד לפני שנעצרה".