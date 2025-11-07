כיכר השבת
תפילה סוערת מאחורי החומות

החסידים סינוורו את הצלם: הלייזרים לא הפריעו לתיעוד תפילת האדמו"ר

האדמו"ר מטשערנוביל פקד הבוקר את ציון אביו זצ"ל, לרגל יום ההילולא החל ביום שבת קודש | האדמו"ר, שכידוע מתרחק מאור הזרקורים של המצלמות, נלכד בעדשת מצלמתו של הצלם שוקי לרר | פרחי החסידים שהבחינו בעבודתו של הצלם מאחורי החומות, מיהרו לשלוף מכיסיהם את פנסי הלייזר, והבהיקו אותם כלפיו למען יחדל ממלאכתו, אולם, על אף פנסי הלייזר רבי העוצמה, הצליח הצלם להגיש לפניכם תיעוד מרהיב מתפילתו של האדמו"ר, שמקומו גודר מבעוד מועד ע"י החסידים למען יעמדו מרחוק ויחזו בעבודתו (חסידים)

האדמו"ר מטשערנוביל בתפילה על ציון אביו זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אם הצדיק אינו מעונין שיצלמו אותו באיזה רשות מצלמים? ובאיזה רשות מפרסמים?ועוד מתגאים ב"תיעוד מרהיב"?
נחמיה
1
לא יפה. בכל התמונות הבחורים מסתכלים על הצלם במקום על הרבי???? לא מתאים... זה בחורי ישיבה קטנה????
יוחנן

