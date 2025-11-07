תפילה סוערת מאחורי החומות החסידים סינוורו את הצלם: הלייזרים לא הפריעו לתיעוד תפילת האדמו"ר האדמו"ר מטשערנוביל פקד הבוקר את ציון אביו זצ"ל, לרגל יום ההילולא החל ביום שבת קודש | האדמו"ר, שכידוע מתרחק מאור הזרקורים של המצלמות, נלכד בעדשת מצלמתו של הצלם שוקי לרר | פרחי החסידים שהבחינו בעבודתו של הצלם מאחורי החומות, מיהרו לשלוף מכיסיהם את פנסי הלייזר, והבהיקו אותם כלפיו למען יחדל ממלאכתו, אולם, על אף פנסי הלייזר רבי העוצמה, הצליח הצלם להגיש לפניכם תיעוד מרהיב מתפילתו של האדמו"ר, שמקומו גודר מבעוד מועד ע"י החסידים למען יעמדו מרחוק ויחזו בעבודתו (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:01