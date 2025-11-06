כיכר השבת
12 שעות של עונג ודבקות

בנתיבי טהרה: הרבי מסאסוב, בביקור בזק ברומניה והונגריה עם קבוצת נגידים

גדולי התומכים של מוסדות סאסוב זכו ל-12 שעות של רוממות רוח בצל  הרבי מסאסוב במסע הקודש שערך במדינות רומניה והונגריה, במהלכו חנך 'אוהל סאסוב', והעתיר בתפילה בקברי צדיקים | האדמו"ר המשיך למסע חיזוק בארה"ב | צפו בתיעוד (חסידים)

מסע הקודש של האדמו"ר מסאסוב לרומניה (צילום: באדיבות המצלם)

מסע הקודש של האדמו"ר מסאסוב לרומניה (צילום: באדיבות המצלם)
