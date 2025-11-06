שעות נעלות שלא ישכח לעולמים, זה מה שחשו גדולי תומכי וידידי מוסדות סאסוב, אשר זכו להשתתף במסע הקודש שערך האדמו"ר מסאסוב, במקומות הקדושים במדינות רומניה והונגריה.

המסע נפתח בעיר סאטמר שברומניה, סמוך ונראה לציונו הקדוש של זקנו הרה"ק בעל ה"עין חנוך" מסאסוב זי"ע, שם נחנך באירוע רב רושם אוהל הכנסת אורחים חדש – "אוהל סאסוב – חסדי ר' לייבל הנדלס", לזכרון עולם ולתועלת העולים לציון. האדמו"ר קבע מזוזה באהלי הצדקה ונשא דברות קודש על גודל מצוות הכנסת אורחים, תוך שהוא מרומם את לב הנאספים בסיפורי קדושים מתולדות הסבא זי"ע. לאחר מעמד ההשתתחות בציון הקדוש, המשיכו את המסע לעיר טוקאי הסמוכה לקרעסטיר, שם נערכה סעודת הודאה והוקרה לתומכים היקרים העומדים לימין הקודש באמונה ומסירות. האדמו"ר נשא שיחת קודש על גודל זכות השותפות בהחזקת התורה והחסד. בהתרגשות רבה פקדו בהמשך כל הקהל את ציונו הקדוש של הרה"ק ר' ישעיה מקרעסטיר זי"ע, שם נשפכו דמעות של תפילה והתעוררות, תוך כדי שירת ניגוני התעוררות. בסיום המסע נערך מעמד פרידה נרגש, לכבוד האדמו"ר אשר יצא היישר למסע חיזוק מיוחד בארה"ב שיימשך כחודש ימים, ובמהלכו יתקיימו קבלות קהל ודינרים לטובת מוסדותיו הקדושים.