שכונת הר נוף הירושלמית כבר התרגלה לרעש וההמולה סביב ביתו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, ברחוב קצנלבוגן 4 לשם נוהרים המוני מבקשי הישועה לקבלת קהל שנערכת מידי יום.

אבל הפעם מדובר בסיפור של 'תחיית המתים' אמיתי לאחר ברכה וגזירת רב של הגר"מ שגזר רפואה שלימה על יהודי ששכב 'צמח' והרופאים ניבאו לו מוות בטוח עם 'אפס סיכויים' לשרוד את המחלה.

את הסיפור עם כל הפרטים מספר בעל המעשה הרה"ג ר' דניאל טריבס ראש כולל הלכה וממקורביו של הגר"מ שטרנבוך, שהיה השליח של בני המשפחה להיכנס אל הגר"מ לבקש את ברכתו, וכך מספר הרב טריבס:

בתקופת הקורונה, לקה ידידי ותלמידי הרב ד"ר בנימין סורובסקי הי"ו באירוע מוחי לאחר שנדבק בו זמנית בנגיף הקורונה. האירוע השפיע עליו בצורה קשה מאוד, והוא שכב במיטתו כצמח בלא הכרה. הרופאים אמרו אז בהחלטיות שיש 'אפס' סיכויים שיוכל להתרפאות, והרב ד"ר בנימין פישר הי"ו אמר לנו שיותר טוב היה אם היה מת, כי בין כך כבר אין לו תקווה להתעורר ומוטב היה לו למות.

אבל אנחנו לא התייאשנו. ערכנו עבורו 'סדר תפילה' במניין מידי יום ביומו בכולל שלנו כך במשך שנה וחצי, מידי יום ביומו.

והנה לאחר שנה וחצי טענו בני המשפחה כי אסור להתפלל עליו, שכן הוא בגדר 'מת', ואין מתפללים על הנס.

אמנם אני ידעתי שיש כתובת אחת לשאלה כזאת, הלא הוא מורי ורבי הגר"מ שטרנבוך. הלכתי מיד אל הגר"מ והצעתי לפניו את השאלה, וביקשתי 'הכרעה הלכתית' אם מותר להתפלל לרפואתו במצב כזה, או שזהו תפילה 'על הנס' ואין מתפללים על הנס.

מורי ורבי שמע את תורף השאלה, והתעניין במשך כעשר דקות במצבו הרפואי, ולאחר מכן הרהר עמוקות עד שלפתע ננער ואמר לי: הוא יכול להתרפאות בדרך הטבע! אין לכם לדאוג, תמשיכו להתפלל! את דבריו נימק הגר"מ בכך שיש היום חידושים רבים בעולם הרפואה, ולכן עדיין אפשרי שיהא לו תקווה, ואין זה בגדר 'נס', הגר"מ סיים את דבריו ואמר: "תמשיכו להתפלל ותראו ישועה גדולה"!

מסרתי את התשובה לבני משפחתו של ד"ר סורובסקי, ועודדתי אותם בתשובה המופלאה של הגר"מ כי לא אפסה תקווה והוא יכול להתרפאות בדרך הטבע, וישועת ה' כהרף עין, והוספתי להם שיזכרו את ברכתו של הגר"מ שהם יראו ישועה גדולה.

והנה ראה זה פלא, מסיים הרב טריבס. הלא יאומן קרה מהר מאוד. יום למחרת!!, התעורר לפתע הרב ד"ר סורובסקי באורח פלא של ממש, והחל לתקשר, לדבר, ולהתאושש, בעוד שאין לכך שום הסבר או תקדים רפואי.

באותו היום קיבלתי טלפון נרעש מד"ר סורובסקי בעצמו שביקש להודות לי על הברכה של הגר"מ שהתגלגלה בזכותי. ברגע הראשון הופתעתי לשמוע את קולו של הרב ד"ר סורובסקי שנחשב כבר כ'מת' מבחינה רפואית, אך מצד שני ידעתי כי לאחר ברכתו של הגר"מ שטרנבוך והבטחתו שנראה ישועה גדולה, הכל אפשרי, וכשם שפסקו בבית דין של מטה "שאין זה בגדר נס אלא בגדר טבע", כך פסקו בבית דין של מעלה.

אם לא די בכך, הרי לאחר כמה ימים התחיל ד"ר הרב סורובסקי להגיע לעיתים ללמוד בבית מדרשו של רבו הגר"מ שטרנבוך להתחמם לאורם של כולל "מרכז התורה תשובות והנהגות" שע"י הפוסק, כאשר בפעם הראשונה שהגיע לבית מדרש, הציבור פקחו זוג עיניים לא מאמינות - לראות את ה'נפטר' קם על רגליו.

הסיפור שכאמור התרחש לפני שנתיים, מתפרסם כעת לראשונה, לאחר שהד"ר הגיע למעונו של הגר"מ, ובקול בכי עצור ונרגש ביקש מרבו הרב דניאל טריבס לשחזר את הסיפור המרגש.