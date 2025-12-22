המחבלים, אב ובנו, שביצעו את הטבח הנוראי במסיבת החנוכה של חב"ד בסידני שבאוסטרליה השליכו מטענים לעבר החוגגים אך בנס המטענים לא התפוצצו ונמנע אסון גדול יותר.

על פי הדיווח ברשת ABC המקומית, המחבלים השליכו לעבר החוגגים בחוף בונדי בסידני ארבעה מטעני חבלה, שלושה מטעני צינור ומטען נוסף בצורת כדור טניס.

בנס המטענים לא התפוצצו ונמנע אסון כבד יותר. כמו כן, לפני שהמחבלים יצאו לבצע את הטבח הנוראי - הם צילמו סרטון ובו הצדיקו את הפיגוע שביצעו.

המחבלים הם האב סאג'יד אכרם ובנו נוויד אכרם. האב חוסל במהלך האירוע, והבן, בן ה-24, עומד כעת לדין בגין 59 עבירות שונות, בהן 15 סעיפי רצח וביצוע מעשה טרור. המשטרה אישרה כי השניים פעלו בהשראת האידיאולוגיה של המדינה האסלאמית.

כזכור, בפיגוע הקשה נרצחו 15 חוגגים במסיבת החנוכה של חב"ד בחוף בסידני, עשרות נוספים נפצעו ביניהם כאלו שעדיין מאושפזים במצב קשה.