כיכר השבת
הטבח במסיבת החנוכה

הנס בפיגוע בסידני: המחבלים השליכו מטענים לעבר הקהל - שלא התפוצצו

שבוע לאחר הטבח הנוראי במסיבת החנוכה בסידני נחשף כי המחבלים השליכו מטענים לעבר החוגגים אך בנס המטענים לא התפוצצו ונמנע אסון גדול יותר (בעולם)

1תגובות
רגעי התופת בפיגוע הנורא (צילום: לפי סעיף 27א)

המחבלים, אב ובנו, שביצעו את הטבח הנוראי במסיבת החנוכה של חב"ד בסידני שבאוסטרליה השליכו מטענים לעבר החוגגים אך בנס המטענים לא התפוצצו ונמנע אסון גדול יותר.

על פי הדיווח ברשת ABC המקומית, המחבלים השליכו לעבר החוגגים בחוף בונדי בסידני ארבעה מטעני חבלה, שלושה מטעני צינור ומטען נוסף בצורת כדור טניס.

בנס המטענים לא התפוצצו ונמנע אסון כבד יותר. כמו כן, לפני שהמחבלים יצאו לבצע את הטבח הנוראי - הם צילמו סרטון ובו הצדיקו את הפיגוע שביצעו.

המחבלים הם האב סאג'יד אכרם ובנו נוויד אכרם. האב חוסל במהלך האירוע, והבן, בן ה-24, עומד כעת לדין בגין 59 עבירות שונות, בהן 15 סעיפי רצח וביצוע מעשה טרור. המשטרה אישרה כי השניים פעלו בהשראת האידיאולוגיה של המדינה האסלאמית.

כזכור, בפיגוע הקשה נרצחו 15 חוגגים במסיבת החנוכה של חב"ד בחוף בסידני, עשרות נוספים נפצעו ביניהם כאלו שעדיין מאושפזים במצב קשה.

 

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
לא היה עדיף נס גדול ללא פגיעות בכלל מאשר הטבח שהיה שם ?!
ירמי הו

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר