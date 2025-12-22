מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, הגיב הלילה (בין ראשון לשני) לחוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, נגד הקמת ועדת החקירה שהממשלה מקדמת למחדלים שהובילו למתקפת הפתע בבוקר שמחת תורה.

לדברי פוקס: "הפכתי והפכתי ב-17 העמודים של מכתב הייעוץ המשפטי לממשלה המוגדר כ"חוות דעת משפטית" להצעת החוק להקמת וועדת חקירה ממלכתית-לאומית לחקר אירועי ה-7 באוקטובר, שהגיש חה"כ אריאל קלנר ומצאתי בו הכל חוץ מנימוקים משפטיים".

פוקס הוסיף: "הרי מדובר בועדת חקירה בלתי תלויה, עם אותן סמכויות בדיוק של ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, שכל חבריה יהיו מקצועיים, שהקמתה וקביעת הרכבה ייעשו בדרך שוויונית בין הקואליציה והאופוזיציה ושתוכל להוביל לחקר האמת עם אמון ציבורי נרחב".

"מה עדיף?", תהה מזכיר הממשלה: "ועדת חקירה ממלכתית שבג"ץ קובע את הרכבה? ועדת בדיקה ממשלתית שהממשלה קובעת את הרכבה?".

פוקס סיים את דבריו וכתב: "אני סוגר החודש 3 שנים בתפקיד מזכיר הממשלה ועל אף עשרות "מניעויות משפטיות" מצד הייעוץ המשפטי לממשלה על כל צעד ושעל של הממשלה בהחלטות או בחקיקה כפי שלא היה מעולם-עוד לא זכיתי לקבל מהייעוץ המשפטי לממשלה חוות דעת משפטית אחת עם נימוקים שמחזיקים מים. הכל חלק מאג'נדה מובהקת".

כזכור, הייעוץ המשפטי לממשלה פרסם אמש חוות דעת נחרצת המתנגדת להצעת החוק להקמת "ועדה ממלכתית-לאומית" לבדיקת אירועי שבעה באוקטובר.

בחוות הדעת נכתב כי מדובר בהצעת חוק פרסונלית ופסולה, שנועדה לשרת את האינטרסים של הממשלה וחבריה בדרך של עקיפת המנגנונים הקבועים בחוק. לפי עמדת הייעוץ המשפטי, על הממשלה למשוך את תמיכתה מההצעה ולהורות לאלתר על הקמת ועדת חקירה ממלכתית במתכונתה המקורית.

במרכז הביקורת עומד המנגנון המוצע למינוי חברי הוועדה. בעוד שחוק ועדות חקירה הקיים קובע כי נשיא בית המשפט העליון הוא הממנה את חברי הוועדה כדי להבטיח כביכול "עצמאות", ההצעה החדשה מבקשת להעביר את סמכות המינוי לידי גורמים פוליטיים, בהם יו"ר הכנסת ונציגי הקואליציה והאופוזיציה.

בייעוץ המשפטי הזהירו כי מתווה זה יוצר פוליטיזציה שתגרום לשיקולים מפלגתיים לדרוס את המקצועיות החיונית לחקר האמת, זאת למרות שהוצע שהוועדה תוקם בידי הקואליציה והאופוזיציה במתווה של 50-50.