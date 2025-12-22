גורמים בישראל עדכנו בסוף השבוע את ממשלו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כי הם חוששים שתרגיל הטילים שמבצעים בימים האחרונים משמרות המהפכה האיראניים עלול להיות הכנה למתקפת פתע נגד ישראל.

על פי הדיווח באתר Axios, בישראל הדגישו כי למרות שהמודיעין מצביע על תנועות כוחות חריגה בתוך איראן, לא ברור מה הכוונות האיראניות. אך עם זאת, הגישה של צה"ל היא לנהל את הסיכונים מבלי השארת מרווח לטעות או הפתעה מבצעית.

העיתונאי ברק רביד שחתום על הדיווח הוסיף כי לדברי אחד המקורות: "המודיעין הישראלי העלה חששות דומים כבר לפני שישה שבועות, לאחר שזוהו תנועות טילים איראניות, אך אז הדבר הסתיים ללא מתקפה".

מקור ישראלי הוסיף ואמר לאתר: "הסיכויים לתקיפה איראנית נמוכים מ-50%, אבל אף אחד לא מוכן לקחת את הסיכון ופשוט לומר שמדובר רק בתרגיל".

עוד דווח כי הרמטכ"ל, אייל זמיר, שוחח בימים האחרונים עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, האדמירל בראד קופר, והשמיע באוזניו את הדאגה לפיה "ישראל מודאגת מתרגיל הטילים שבו החלו משמרות המהפכה לפני כמה ימים".

"תנועות הטילים וההיערכות המבצעית שבוצעו בימים האחרונים במסגרת התרגיל עלולות לשמש גם ככיסוי למתקפת פתע", אמר הרמטכ"ל במהלך השיחה.

כפי שדווח אמש, בפגישת נתניהו עם הנשיא טראמפ בשבוע הבא הנושא האיראני צפוי לעלות, וגורמים בישראל מטילים ספק באפשרות שטראמפ ייתן אור ירוק למתקפה אווירית נרחבת, שעלולה להביא להסלמה רחבה, בנימוק של שיקום תכנית הטילים.