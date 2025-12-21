אחרי רצף תקריות אנטישמיות בשכונה במהלך ימי החנוכה - כולל תקרית מחרידה שהוכוונה כלפי תלמידים - פרסמה הנהלת ישיבת 'תומכי תמימים ליובאוויטש המרכזית - 770' של חסידות חב"ד בניו יורק, הנחיות לבחורים היוצאים ל"מבצע חנוכה".

במכתב כתבה ההנהלה: "לתלמידים היקרים תודה לה' זכינו ותפקידנו הוא להיות 'נרות להאיר', במיוחד במבצעים של ימי החנוכה, ובהוספה חשובה בעת הזו לרפואת הפצועים ולזכות הקדושים (להבדיל בין חיים לחיים) שנרצחו בפיגוע באוסטרליה הי"ד. יחד עם זאת, חובה עלינו להיות ערניים לכללי בטיחות חשובים כדלהלן".

בשלב הזה פירטו את ההנחיות: "ללכת בקבוצות ולא לבד, וכל המרבה משובח. באם ניגש לעברכם מישהו ומנסה להתגרות בכם, לא להגיב כלל! לא מילולית וכל שכן שלא בדרכים אחרות. השתדלו למקם את עצמכם באלגנטיות במקום אחר.

"מיד לאחר מכן, דווחו על כך לשמירה/ שומרים/משטרה. אם שמתם לב בדרככם להתרחשות/אנשים שלא מריחה לכם טוב (תרתי משמע), לכו מסביב. אם זה ברכבת וכדומה, שמרו על מרחק מראש".