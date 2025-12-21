כיכר השבת
האנטישמיות משתוללת

ההנחיות שפרסמה הישיבה אחרי שבחורים הותקפו באלימות ברכבת התחתית

תקיפת הבחורים חסידי חב"ד, בחזור לברוקלין, ברכבת התחתית אחרי הדלקת נרות חנוכה - הובילה להנהלת הישיבה המרכזית של החסידות בניו יורק לפרסם מכתב "הנחיות" לבחורים | זה מה שנכתב בו (עולם הישיבות, בעולם)

9תגובות
רחבת מרכז חב"ד העולמי 770, שם שוכנת הישיבה (צילום: יוסי קורנט)

אחרי רצף תקריות אנטישמיות בשכונה במהלך ימי החנוכה - כולל תקרית מחרידה שהוכוונה כלפי תלמידים - פרסמה הנהלת ישיבת 'תומכי תמימים ליובאוויטש המרכזית - 770' של חסידות חב"ד בניו יורק, הנחיות לבחורים היוצאים ל"מבצע חנוכה".

במכתב כתבה ההנהלה: "לתלמידים היקרים תודה לה' זכינו ותפקידנו הוא להיות 'נרות להאיר', במיוחד במבצעים של ימי החנוכה, ובהוספה חשובה בעת הזו לרפואת הפצועים ולזכות הקדושים (להבדיל בין חיים לחיים) שנרצחו בפיגוע באוסטרליה הי"ד. יחד עם זאת, חובה עלינו להיות ערניים לכללי בטיחות חשובים כדלהלן".

בשלב הזה פירטו את ההנחיות: "ללכת בקבוצות ולא לבד, וכל המרבה משובח. באם ניגש לעברכם מישהו ומנסה להתגרות בכם, לא להגיב כלל! לא מילולית וכל שכן שלא בדרכים אחרות. השתדלו למקם את עצמכם באלגנטיות במקום אחר.

"מיד לאחר מכן, דווחו על כך לשמירה/ שומרים/משטרה. אם שמתם לב בדרככם להתרחשות/אנשים שלא מריחה לכם טוב (תרתי משמע), לכו מסביב. אם זה ברכבת וכדומה, שמרו על מרחק מראש".

צפו בתיעוד מהתקרית (צילום: חסידי חב"ד)

המכתב התפרסם בעקבות התקרית הקשה, שהתרחשה בשבוע שעבר, בלילה הראשון של חנוכה, כאשר בחורים חסידי חב"ד שיצאו למנהטן - לזכות יהודים בהדלקת נרות - הותקפו בעת שהיו ברכבת התחתית של ניו יורק, בדרכם חזרה לקראון הייטס.

התוקפים לפי הדיווחים הם אב ובנו. הם הרביצו לחסידים וקיללו אותם על יהדותם. החסידים הגישו תלונה למשטרה המקומית בתקווה שהחשודים ייעצרו. בהמשך אחד החשודים לפחות נעצר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
בארץ השוטרים ככה מתנהגים
לצערינו
3
בואו לארץ הקודש. השכינה עזבה את הגלות
David
ובארץ הקודש אין בכלל תקיפות של אנטישמים, נכון?
תמה
אנטישמים יהודים , יותר גרוע
יש
ּלוּ יִשְׂרָאֵל – שְׁכינָה עִמָּהם. ברכות כט עמוד א
Chneor
2
הנחייה אחת: תעלו לארץ!!!
יעקב
הם עושים שם קודש אז הם לא יבואו לארץ. מי שצריך לבוא לארץ זה לא השליחים אלא האנשים שיוצאים למדינות הללו בשביל ההנאה. (לא נעים לומר וגם עצוב לומר אבל אוסטרליה למשל)
ריקי
המשטרה פה היא כמו האזרחים הפושעים שם זה פשוט לא נתפס שמי שאמור להגן על האזרחים הם הם הפושעים
חרדי משרת
1
במקום להבין שזו אזהרה אחרונה מהקב"ה ממשיכים לגור בחו"ל
נפתלי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר