איראן מאיימת: מוכנים למלחמה | גם דובים נהנים בג'קוזי • צפו

נתניהו אירח את הסנאטור שהזהיר - חיזבאללה ואיראן מתחמשים | משפחות שכולות פתחו 'שבוע זעם' על רקע מחקרי השביעי באוקטובר | 19 יישובים חדשים ביהודה ושומרון | עליה של 4.5% בשכר הממוצע במשק | ראש ממשלת אוסטרליה הגיע לאתר ההנצחה בבונדי וקיבל קריאות בוז | שר החוץ של איראן מצהיר - "כל מה שנפגע שוקם" | צה"ל תקף בדרום לבנון - 2 מחבלי חיזבאללה חוסלו | תיעוד קיצוני יומי ותחזית מזג האוויר (היום בכיכר) צפו

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • אירח את הסנאטור גרהאם ב, אזהרה ברורה ל וחיזבאללה לקראת הכרעה
  • משפחות שכולות פתחו שבוע זעם נגד ועדת חקירה פוליטית וקרעו את נוסח החוק
  • הקבינט אישר הסדרת תשעה עשר יישובים ביהודה ושומרון במהלך שמוגדר אסטרטגי
  • דוח הביטוח הלאומי מצביע על עלייה בשכר ופער עמוק בין גברים לנשים
  • מחאה חריפה בבונדי: יהודים קראו לראש ממשלת אוסטרליה לעזוב את האתר
  • על רקע הדיווחים מצהירה על מוכנות מלאה למלחמה ושיקום יכולות שנפגעו
  • חיסל מחבלי חיזבאללה בלבנון ותקף מחבלים נוספים ברצועת עזה

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

