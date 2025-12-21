כותרות היום • צפו איראן מאיימת: מוכנים למלחמה | גם דובים נהנים בג'קוזי • צפו נתניהו אירח את הסנאטור שהזהיר - חיזבאללה ואיראן מתחמשים | משפחות שכולות פתחו 'שבוע זעם' על רקע מחקרי השביעי באוקטובר | 19 יישובים חדשים ביהודה ושומרון | עליה של 4.5% בשכר הממוצע במשק | ראש ממשלת אוסטרליה הגיע לאתר ההנצחה בבונדי וקיבל קריאות בוז | שר החוץ של איראן מצהיר - "כל מה שנפגע שוקם" | צה"ל תקף בדרום לבנון - 2 מחבלי חיזבאללה חוסלו | תיעוד קיצוני יומי ותחזית מזג האוויר (היום בכיכר) צפו

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:14